Borda pide a opositores ganarse el voto con propuestas

Las elecciones generales están programadas para el 20 de octubre, donde se elegirá al presidente, vicepresidente y legisladores.

Lunes, 2 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, en declaraciones a los medios. Foto: Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, pidió el lunes a los candidatos opositores ganarse el voto ciudadano socializando sus propuestas de gobierno y dejar de lado la confrontación mediática y los ataques al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Los partidos políticos en este momento deberían plantear su programa de gobierno, su programa político económico, su programa social, pero lamentablemente estamos cayendo en la dicotomía de cuestionar al Gobierno (...) y no estamos socializando nuestros programas de gobierno, esa es una deficiencia que existe en este momento en el tema electoral", dijo a los periodistas.

"Creo que es importante generar una socialización del programa para que así el boliviano vote no en función solamente del candidato, sino en función de la propuestas y no están haciendo una verdadera campaña o están entendiendo que la campaña electoral es regalar panfletos, salir en marchas, hacerse ver un ratito en el Facebook y no es así", señaló Borda./ABI