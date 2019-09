En las redes sociales

Dudan de la veracidad de la denuncia contra el presidente Morales

Lunes, 2 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El diputado opositor Rafael Quispe y el presidente Evo Morales. Foto: Sharebolivia

Después que el diputado opositor Rafael Quispe y el candidato por UCS, Richard Flores, mostraron unos certificados de nacimiento de dos supuestas hijas del presidente Evo Morales; el diputado Amilcar Barral y el periodista Mario Espinoza plantearon dudas y creen que se trata de un montaje hecho por el Movimiento al Socialismo (MAS) para victimizar al presidente Morales.

"La vida privada de Presidente no tendría que interesar a nadie, si tiene hijos o no, es otra cosa sí las personas involucradas tuvieron ventajas como Gabriela Zapata por ser pareja del Presidente. No vaya a ser que este show lo montó el mismo gobierno para victimizarse. Cuidado", escribió el diputado Barral en su cuenta de Twitter.

"Por el silencio de la gente del MAS tengo la impresión que el rumor de nuevos hijos de Evo Morales es un operativo del propio MAS. Pronto saldrán a desmentir y poner al presidente como víctima de una mentira", afirmó el periodista Mario Espinoza.

Sobre esta denuncia que se hizo pública en viernes pasado, no hubo ninguna declaración oficial del Gobierno ni del MAS. El presidente Morales se presentó ante los medios el fin de semana, en San Ignacio de Velasco, para informar sobre las tareas que se realizan para apagar los incendios en la Chuiquitania, pero no se refirió a la denuncia que circula en redes sociales.

Por otro lado, la periodista Claudia Soruco llamó la atención sobre el Artículo 65 de la Constitución, sin referirse en concreto al tema. El mencionado artículo se refiere a al derecho a la identidad de niños y adolescentes y plantea que: "La presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación".

La denuncia

El diputado Quispe, a través de un video, aseguró que la niña, supuesta hija del presidente Morales, habría nacido en la ciudad de Yacuiba, Tarija, el 8 de febrero de 2016. Añadió que comprobó que el certificado "es verídico, es real, es cierto" e hizo votos para que las autoridades del Sereci no lo borren de sus archivos.

Quispe anunció que investigará el caso porque la madre, cuando concibió, habría sido menor de edad, y pidió al presidente Morales aclarar el tema.

Por otro lado, el candidato de UCS, Richard Flores mostró un certificado de nacimiento de una menor nacida el 8 de septiembre de 2016. Pidió al presidente Morales explicar el tema porque la conducta de los candidatos debe ser intachable. /Oxígeno