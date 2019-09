Pioneros en el área

El primer laboratorio de diagnóstico genético abre sus puertas

La población podrá acceder a este tipo de estudios e información temprana a través de equipos de alta tecnología y precios accesibles.

Lunes, 2 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El trabajo que se realiza en el laboratorio permitirá estudiar enfermedades tanto heredadas como adquiridas.

Con la visión de llegar y ayudar a toda la población, el pasado martes 27 de agosto se inauguró el primer laboratorio de diagnóstico genético en Bolivia, llamado Origen, ubicado en la Clínica Foianini, el cual llega con tecnología de punta y médicos especializados para hacer frente a evaluaciones médicas que antes no existían en el país y que por ende se tenían que hacer en el exterior, teniendo como principales barreras el tiempo y los recursos económicos.

¿Qué es un laboratorio de diagnóstico genético?

Natalia Vargas, citogenetista clínica, explicó, que un laboratorio de este tipo se enfoca básicamente en el ADN del paciente, es decir, en el estudio del “código de barra de cada uno” y no existe un estudio más certero que éste y actualmente en Bolivia, en especial en Santa Cruz, no existen este tipo de estudios “así que estamos felices de ser pioneros en el área”, expresó. También, indicó que los estudios genéticos no sólo se enfocan en una sola área, y las aplicaciones que tiene pueden ser infinitas. “Nosotros estamos desde la etapa preconcepcional, hasta la etapa adulta, es decir, acompañamos al paciente en todas sus etapas. Y estudiamos enfermedades tanto heredadas como también adquiridas”, aseveró.

¿Por qué se caracteriza Origen?. Vargas, señaló que el laboratorio se caracteriza por tener personal altamente competente, con estudios en el exterior y que están totalmente capacitados para realizar los diagnósticos correspondientes a cada paciente. Además, cuentan con equipos que son de última generación, entre ellos, PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real, para toda la parte de biología molecular, que es una parte de la genética donde se hacen estudios de infectología, también, con la adquisición tecnológica de PerkinElmer se utiliza el sistema DELFIA (Fluorometría en tiempo resuelto) para poder realizar diferentes estudios no sólo prenatales, sino también otros como el Test del Piecito, el cual se le hace a todos los niños que nacen en cualquier parte del mundo y que en el país, todas estas pruebas, eran derivadas al exterior, especialmente en el área privada, lo que significaba que los resultados tomaban un tiempo en llegar, siendo pruebas que son reversibles si se las diagnostica a tiempo. “Estamos muy contentos que la Dra. Yamila Mealla va a ser la pionera en realizar estos estudios aquí en el laboratorio”, expresó. Asimismo, disponen de microscopios de campo claro y fluorescencia que son de alta gama y alta resolución que les permite a identificar los genes en el genoma del paciente que es por donde realizan la citogenética. Se mostró un equipo muy completo.

Áreas. La Vargas, indicó que el laboratorio tiene diferentes áreas de trabajo, yendo desde la etapa preconcepcional, es decir, que ayudan al paciente a determinar si la razón a su posible infertilidad o las posibles pérdidas que la paciente está teniendo son genéticas o no. La etapa prenatal, que permite diagnosticar si el bebé viene en buen estado de salud o si tiene riesgo de padecer algún problema desde la novena semana de gestación. También, se trabaja en la etapa pedriátrica, pudiendo evaluar aquellos niños que nacen con malformaciones congénitas o que tienen discapacidades cognitivas, y que a veces no se sabe cuál es realmente el problema. En la etapa adulta, si nace un niño con algún problema genético se puede hacer un estudio a los padres y determinar si estos reordenamientos genéticos han sido heredados. El área de infectología, es el área de biología molecular, en donde se identifica el ADN de los patógenos, por ejemplo, si alguien tiene influenza, se tardan 7 o 8 días hasta ver si reacciona al virus para crear anticuerpos y recién se hace el estudio. En cambio, con la biología molecular, no es necesario hacerlo de esa manera, ya que se busca el ADN del patógeno, ahorrándose muchos días de malestar por la rapidez y sensibilidad de la prueba. Asimismo, se pueden identificar los genotipos o variaciones que puede tener un patógeno, por ejemplo, de la influenza H1N1 a la H3N2 y no sólo eso, sino también, la carga viral, es decir, el porcentaje del patógeno en el cuerpo, ayudando a diagnosticar, brindar un tratamiento y determinar la eficacia de éste. Y por último, el área de oncología por el que se realizan estudios, no sólo determinando el tipo de cáncer, sino, los genes que están interactuando en el paciente, dando una pauta acerca del pronóstico del paciente, ya que hay algunos genes que a veces juegan en contra y otros a favor. “Ahí podemos ver por medio del genoma, la estabilidad o inestabilidad cromosómica, ayudando también a ver qué tratamiento favorece. A veces si vemos mucha inestabilidad, sugerimos no hacer quimioterapia porque quizás ésta puede hacer más mal que bien y se puede optar por una terapia alternativa”, aseveró.

Con miras al futuro. Vargas, explicó que por el momento son un laboratorio de diagnóstico, pero que siempre están buscando la forma de superarse y están contemplando que en una tercera etapa se puedan realizar pruebas preventivas para familiares de pacientes afectados, que les permita determinar si tienen o no los genes que podrían conllevar al cáncer. Además, con la clínica establecida, se espera que los universitarios se empapen más del tema y puedan brindar un servicio dedicado a las investigaciones. “Hay mucha carencia de información genética en Bolivia. Uno ve en el exterior, las estadísticas de prevalencia en enfermedades genéticas de Sudamérica, menos las de Bolivia, porque no se han hecho estos tipos de estudios. Entonces, quizás ahora vamos a poder tener estos datos al contar con un laboratorio y posteriormente con profesionales capacitados”, expresó.

Motivados. Vargas, señaló que hasta hace unos meses no habían este tipo de estudios en la ciudad y si uno quería acceder a ellos, tenía que irse al exterior. Sin embargo, “todos deberíamos poder beneficiarnos con este tipo de medicina y salud. Nuestra motivación de ahí nació, de poder ser igual que todo mundo y sin tener que envidiar a otros países, nosotros somos bolivianos que hemos ido al exterior a especializarnos y hemos traído lo mejor de allá para dar un servicio de calidad a nuestro pueblo”, enfatizó.

Especialistas. Origen cuenta con la citogenetista clínica Natalia Vargas Schwartz, la Dra. Yamila Mealla Coulthara encargada del área de Hormonas especialista bioquímica en endocrinología, el Dr. Sebastian Sasías especialista en biología molecular y la Lic. Alba Colmenares que es la administradora.

Estudios accesibles. Vargas indicó, que se realizarán estudios que no se hacían antes en Santa Cruz, ya que ahora se podrá brindar información desde temprana edad y se ayudará a seleccionar a aquellas pacientes que realmente necesitan exámenes más profundos para determinar si sus bebés vienen sanos o no. “Se les podrá dar la paz y tranquilidad de hacerse esos estudios aquí en casa a precios razonables y accesibles y que ellos tengan toda la información para decidir cómo concebir, saber de la salud del bebé, o sea, vamos a ofrecer un servicio que informe a la población”, mencionó.

Lanzamiento y aceptación. Súper Verde, viene en dos líneas de sesca extenderse a todo el país.

Precauciones

Vargas, indicó que siempre existe algún riesgo de contaminación tanto de la muestra como los especialistas contagiarse de algo que tenga el paciente, pero para ello, siempre trabajan con sumo cuidado, es decir tratan a todos los pacientes con toda la precaución posible, usando mandiles, guantes y se realizan todos los estudios bajo normas de bioseguridad hasta que las muestras ya no representen un riesgo para los tecnólogos. Se trabaja con todos los estándares de seguridad para ofrecer un servicio de calidad.