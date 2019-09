Canelas: No estamos desbordados económicamente para declarar desastre

El ministro de Comunicación señaló que el Estado tiene suficientes recursos para combatir los incendios en Santa Cruz.

Domingo, 1 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Foto: Dennis Luizaga

El ministro de Comunicación Manuel Canelas dijo este domingo que el Gobierno no declara desastre nacional por los incendios en la Chiquitania, porque sería aceptar que el Estado está desbordado económicamente, cuando la realidad señala que tiene suficientes recursos para encarar la emergencia en Santa Cruz.

Dijo que en el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos, rige la emergencia nacional porque el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz fue rebasado en su capacidad técnica y económica por la magnitud de los acontecimientos y requiere el apoyo de la totalidad del Estado.

Sin embargo para declarar desastre nacional “tendría que ser que el Estado se ha visto desbordado en su capacidad técnica y económica. Para hacer frente a la situación no basta ya la totalidad del Estado boliviano y eso no así”, declaró al canal estatal.

La autoridad observa que hay un equívoco al pensar que cuando se declara desastre (nacional) la solución es más rápida. “No estamos desbordados económicamente para hacer frente a la situación calamitosa, pero ninguno de los casos está reñido con la ayuda internacional. También es un equívoco creer que la declaración de desastre era condición necesaria para la ayuda”, manifestó.

Sostuvo que hay estados europeos, como en España y los Estados Unidos donde los incendios duran mucho tiempo y ratificó que en el caso boliviano, la declaración de emergencia nacional es la correcta porque la mayor parte de los gastos serán cubiertos por el presupuesto general del Estado, flexibilizando las herramientas administrativas.

Dijo que en el contexto internacional, hay valoraciones serias y distintas para asignar un monto y una ayuda en función al grado de afectación, si hay damnificados, cantidad de fallecidos y cuál es la capacidad estatal para hacer frente a la emergencia.

“No es un capricho, no es soberbia el no declarar un desastre; insisto cuando uno ve lo que ha pasado, el mismo Presidente lo dijo es un desastre, es una calamidad lo que ha ocurrido, es una tragedia ver la cantidad de bosques afectados, pero eso no significa que tengamos que habilitar la declaración de desastre (nacional), no es correcto”, afirmó.

Es falso creer que la ayuda internacional no llega porque no se declara desastre nacional, porque a los pocos días del desastre, el presidente Evo Morales tuvo contactos con sus similares de otros países para canalizar la cooperación, manifestó el ministro Canelas./ERBOL