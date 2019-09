MNR plantea no cobrar impuestos por 10 años para nuevas inversiones

El candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, propone no cobrar impuestos por 10 años a los nuevos inversionistas a fin de crear 200 empresas privadas nacionales y extranjeras, que se establezcan en todo el país, para generar fuentes de empleo.

En esa línea, el candidato opositor, durante una entrevista con ANF, manifestó además que se realizará una reducción impositiva a todo emprendimiento nacional que transforme el capital mercantil en productivo.

En el encuentro realizado en uno de los salones de la Casa Rosada, el politólogo y exdiputado, precisó que otro de los planteamientos fundamentales de su plan de gobierno es la aplicación de una segunda reforma agraria que pretende consolidar la propiedad privada de la tierra para los agricultores.

ANF: ¿Cuáles son sus principales propuestas en el ámbito económico?

Fernando Untoja (FU): En nuestro programa de gobierno planteamos estimular la inversión privada para la creación de 200 empresas privadas que sean nacionales y extranjeras que se distribuyan en todo el país. No nos interesa tener empresas públicas porque no queremos que terminen como la estatal Quipus que primero ensambló teléfonos inteligentes y ahora lo hará de televisores, así como la Empresa Azucarera San Buenaventura. Para promover las nuevas inversiones no se cobrarán impuestos por un periodo de 10 años y se efectuará una reducción impositiva a todo emprendimiento nacional que transforme el capital mercantil en capital productivo. El principal objetivo de esta propuesta es la generación de empleos para los bolivianos. En ese sentido, también se plantea atraer inversiones extranjeras directas otorgando ventajas impositivas a empresas que reinviertan y hagan una transferencia tecnológica y creen más fuentes laborales./ANF