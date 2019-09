Dolor y tristeza

Hombre intenta suicidarse y mata a sus hijos

Fuerte. Tres veces trató de quitarse la vida, porque había matado a cuatro menores.

Domingo, 1 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Sufrimiento. Los niños fueron llevados hasta la morge de la Pampa de la Isla.

Se quiso apuñalar, trató de electrocutarse por último saltó del puente del cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor, cada uno de estos intentos por quitarse la vida no le resultaron a Walter Monasterio Villarreal, de 46 años, quién tenía cuatro motivos especiales para no querer vivir. Estos eran haber matado a sus dos hijos y dos hijastros dos mujeres (de 15 y 5 años) y dos varones (de 4 y 2 años). Los patrulleros quienes lo atendieron no entendían porque el hombre quería acabar con su vida, pues un papel en su bolsillo y un audio delató que Monasterio, habría cometido el peor de los crimines dejando a una madre detrozada y a una familia devastada.

La confesión del asesino. El suicida confesó a los policias que les dió raticida a los cuatro pero no les pasó nada y tuvo que utilizar un cuchillo para acabarlos, relató el hombre. “Yo quería morir, quiero morir, también tomé raticida, luego me quise meter el cuchillo pero no me entró, intenté electrocutarme con un cable amarrado al cuello y tampoco me paso algo, por eso tuve que ir a lanzarme del puente”, contó Walter, ante quienes lo escuchaban.

Pero eso aún estaba confirmado hasta que la Policia llegó al Municipio de Warnes Zona Valle Sanchez Barrio Acualand, donde en un cuarto lo inimaginable era realidad. Allí se pudo evidenciar que se encontraban cuatro menores postrados en dos camas, unidos los mismos sin signos vitales de posición decúbito dorsal tapados con una frazada hasta la altura del pecho y cuello, allí constataron que los cuatro hermanitos partieron al más allá, donde podrán descansar en paz.

Una madre destrozada. Las afueras de la casa donde estaban los cadáveres se encotraba lleno de policias, vecinos y medios de comunicación, quienes tan sólo esperaban a la llegada de la madre que no sabía nada de lo que sucedía en su hogar. Ella al llegar lo único que hizo fue preguntar por sus hijos, al saber la noticia el mundo se le vino abajo. Ella contó a los medios de comunicación que los niños se quedaban al cuidado del asesino, ya que lo que impedía que ella se fuera de esa casa eran problemas económicos.

"Vivía de la caridad de su familia, no tenía donde irme, él no me ayudaba con los gastos de los niños", contó entre lágrimas la madre.

1 dato

el asesino se encuentra enmanillado y con custodia policial en la clínica Kamiya.