San Ignacio de Velasco

Supertanker realizará descargas en Alto Paraguá este domingo

El presidente Evo Morales lamentó que el fuego se haya reactivado en esa zona.

Sábado, 31 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El avión bombero Supertanker en la Chiquitania. Foto: Urgentebo

El avión Supertanker realizará desde tempranas horas de mañana, domingo, descargas de agua en la zona Alto Paraguá en el municipio de San Ignacio de Velasco, para apagar los focos de incendio que se reactivaron, informó el sábado el presidente Evo Morales.

"Me he comunicado con el comandante de las Fuerzas Armadas, el hermano general Kalimán, para que mañana temprano se venga el avión Supertanker, los técnicos que me acompañaron ubicaron muy bien el lugar para dar las coordenadas de manera que mañana el Supertanker pueda dedicarse a apagar el incendio en esta región", dijo en conferencia de prensa en San Ignacio de Velasco.

Morales, quien por quinto día consecutivo lidera las tareas dirigidas a aplacar los incendios en la Chiquitania, oriente boliviano, efectuó esta jornada sobrevuelos por las comunidades aledañas a San Ignacio de Velasco, y lamentó que el fuego se haya reactivado en Alto Paraguá, pese al trabajo de descarga que realizan helicópteros en la zona.

El jefe de Estado lamentó que además de la sequía que afecta a la región se tenga altas temperaturas que promueven los focos de calor y por consiguiente reavivan los incendios; sin embargo, destacó que no existen comunidades habitadas en riesgo como tampoco el parque Nacional Noel Kempff fue afectado.

"Los helicópteros de Perú el primer día realizaron descargas 30 veces, ayer 62, hoy día igualmente 30, total 122 descargas de los helicópteros peruanos que nos acompañan, que nos ayudan, se estiman 105.000 litros de agua", detalló.

El mandatario, a manera de evaluación de las acciones que vienen realizando los tres comandos encabezados por el Gabinete de Emergencia, enfatizó que el trabajo es arduo, pero existen las fuerzas suficientes de todos quienes coadyuvan en la labor de mitigar las llamas para seguir movilizados.

"El tema es combatir y combatir conjuntamente porque para opinar, primero hay que conocer y hay que trabajar, así también tenemos el derecho de opinar, es momento de movilizarnos para cuidar la madre tierra", dijo./ABI