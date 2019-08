Hombre mató a sus hijos e intentó suicitarse

Una adolescente de 15 años y tres niños de 5, 4 y 2 años fueron asesinados por su padre, Walter Ruperto Monasterio Villarroel de 46 años de edad, tras el hecho este intentó suicidarse lanzándose del puente del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, sin embargo sobrevivió y confesó los infanticidios.

“Les di raticida a los cuatro pero no les pasó nada y tuve que utilizar un cuchillo para acabarlos”, confesó.

La Policía de Warnes encontró los cuatro cadáver sobre la cama y cubiertos con una colcha en una vivienda ubicada en la calle Los Potreros de la urbanización Valle Sánchez en el municipio de Warnes, Santa Cruz.

Dijo que terminó conla vida de sus dos hijos y dos hijastros porque su mujer se los iba a llevar lejos y no le iba a permitir verlos.

“Me canse de ser bueno, no creo en la justicia, un juez ordenó que me quiten a mis hijos y ella (la madre) se los iba a llevar a vivir lejos y no me iba dejar verlos”, dijo.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue de la Pampa de la Isla para que se le practique un examen forense./Urgente