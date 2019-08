Verifican en Registro Civil que Evo aparece como padre de una niña

Rafael Quispe sostuvo que la madre presuntamente 'era menor de edad'. Solicitará al Sereci información sobre el caso.

Sábado, 31 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El certificado que circuló en redes sociales.

El diputado Rafael Quispe manifestó que pudo verificar en un Registro Civil el certificado de nacimiento de una niña en el que aparece como padre el presidente Evo Morales, aunque es un tema privado, el hecho llamativo es que presumiblemente la madre "era menor de edad".

Este viernes circuló en las redes sociales un certificado de nacimiento el que fue compartido por el diputado Wilson Santamaría en su cuenta de Facebook. ¿Será verdad?, se cuestionó, al añadir que si bien la vida privada es un problema de cada persona, cuando se trata de “un presidente las cosas siempre tienen otra connotación”.

Su colega Quispe decidió verificar la veracidad del certificado a través del Sistema de Registro Civil (Sereci). “He ido a un Registro Civil y he constatado, he visto que ese certificado de nacimiento es verídico, es cierto, ojalá las autoridades de Sereci no lo borren”, afirmó.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que no cuenta con la información y tampoco tiene conocimiento oficial del tema, por lo que no podía pronunciarse, no obstante, espera “que no sea una conjetura como la de Gabriela Zapata”./ANF