Renuncia decano de la Magistratura

Sucre. Omar Michel es señalado por actuaciones irregulares.

Sábado, 31 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: En la mira. Los audios de su hermano lo comprometieron por supuestas faltas éticas graves.

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó que ha decidido renunciar al cargo, debido a que existe una “cospiración” “chantaje” y “acoso político” después de la revelación de audios que lo implican en presuntas irregularidades..

“Yo no quiero seguir prestándome a este juego a este acoso político, a este acoso mediático, chantajes y extorsiones que he sufrido las tres últimas semanas. Ya no pienso prestarme más a aquello. Y en resguardo a la imagen de la justicia, de la institución y de mi familia fundamentalmente, he decidido que voy a presentar renuncia irrevocable”, dijo Michel este viernes, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red Erbol.

Audios claves. Hubo dos audios filtrados en este caso. En uno se escucharía a Juan Michel, hermano de la autoridad judicial, presionando a una jueza para favorecer a un detenido por feminicidio usando el nombre del Consejero. En una segunda grabación, Juan Michel habla de cuoteo de la designación de jueces entre su hermano y el Tribunal Supremo de Justicia. Michel fue elegido como consejero de la Magistratura en las elecciones judiciales de 2017 y asumió en 2018. Ahora, deja el cargo a menos de la mitad de su gestión que debía ser de seis años.

Explicó que hará efectiva su renuncia, una vez que termine su vacación que le corresponde.

Borda pondera renuncia. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ponderó el viernes la renuncia del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, a su cargo, una decisión que, a su juicio, ayudará a transparentar el sistema judicial boliviano.

"Ponderamos esta actitud, creo que es una forma de transparentar la administración de justicia", dijo a los periodistas.

6 Años

debe durar una gestión de un magistrado, pero Michel solo llegó a la mitad.

