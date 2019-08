El Gobierno critica la medida

Sector salud marcha y mantiene paro

Medidas. Ayer, los médicos volvieron a tomar las calles de varias ciudades del país.

Sábado, 31 de Agosto, 2019

El presidente del Colegio Médico Departamental de Santa Cruz, Henry Montero, no descarta radicalizar las medidas de presión para que el gobierno central responda sus demandas. Según una entrevista que cedió a un medio televisivo local, el galeno indicó que el sector contempla el bloqueo y la huelga de hambre, tras más de 12 días de paro en los hospitales. Asimismo, la dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) La Paz, Nilsa Zelaya, lamentó la falta de seriedad de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, para dar solución a sus demandas y dijo que lo que busca la autoridad es solo dar largas al tema. La dirigente indicó que hasta el momento no llegó ninguna invitación al diálogo por parte de la ministra. "Nosotros nos debemos a un ente superior que es Conasa (Comisión Nacional de Salud) y Conasa nos informa a través de Codesa (Consejo Departamental de Salud) y no hay ninguna carta de pedido de la ministra para reunirnos; esto tiene que ser serio y responsable, ya no podemos estar jugando como en mesas de trabajo, que solo buscan alargar el problema y sin ninguna intención de arreglo", expresó Zelaya.

Antecedentes. El Colegio Médico de Bolivia y el Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinaron ingresar en un paro indefinido desde el pasado 19 de agosto, en demanda de cinco puntos: la institucionalización de los cargos de profesionales en salud; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley General del Trabajo, declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud; y la participación de los profesionales de salud en la elaboración de la Ley del Cáncer.

19 de agosto

asumieron el paro indefinido como medida de presión al gobierno central.

