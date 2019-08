Omar Michel anuncia que renunciará al cargo de Consejero de la Magistratura

Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura, anunció hoy que presentará la renuncia irrevocable a su cargo y declaró ser víctima de “acoso político”. Michel estuvo en el ojo de la tormenta después de que se revelaran unos audios en los que se escucha a su hermano, Juan, involucrándolo en una supuesta repartija de cargos en el Órgano Judicial.

Omar Michel aseveró que tomó la decisión “en resguardo a mi dignidad, porque a partir de esos audios editados, se está dañando realmente toda la institucionalidad”, del Consejo.

”Yo no quiero seguir prestándome a este juego, a este acoso político, mediático, chantajes y extorsiones que he sufrido las últimas tres semanas (…). Es por ello que he decidido que voy a presentar mi renuncia irrevocable a mi cargo, en las próximas horas, en los próximos días, cuya renuncia será efectiva a partir del cumplimiento de mi vacación legal”, señaló.