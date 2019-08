El incendio también aviva la ‘guerra’ entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz

El incendio que consume a la Chiquitanía boliviana desde hace más de dos semanas, no solo ha consumido más de medio millón de hacetáreas de bosque en esa región del departamento cruceño, sino que también ha servido de excusa para avivar la ‘guerra’ entre Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), y Óscar Ortiz, postulante presidencia por la alianza de Bolivia Dice No.

Ambos candidatos opositores – segundo y tercero en las encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 20 de octubre- ya había mostrado sus diferencias en el pasado.

Mesa había acusado a Ortiz de promover una “guerra sucia” en su contra, en compañís, dijo, del Movimiento al Socialismo (MAS y el “gonismo”.

Además, Mesa había restado importancia a Bolivia Dice No de cara a las elecciones, ya que aseguró que solo Comunidad Ciudadana y el MAS tienen “una verdadera opción de ganar” en los comicios del 20 de octubre.

Entretanto, Ortiz reclamó a Mesa por no “aclarar su pasado” – en referencia a las acusacioens respecto a que el candidato de CC habría recibido dinero para ser postulante a la vicepresidencia con el MNR el 2002- e incluso lo apunta como el responsable de no haber logrado un único bloque opositor.

Ahora, ambos también polemizaron respecto al incendio en la Chiquitinía.

El primero en salir al frente fue Carlos Mesa, quien no dudó en acusar a Ortiz como uno de los responsables de aprobar la Ley 741 que autorizó los desmontes y chaqueos controlados y que, según diversas voces, es la causante del incendio en la Chiquitanía.

No obstante, la respuesta de Ortiz no se dejó esperar y apuntó al pasado de Mesa y sus “servicios” al Gobierno de Evo Morales.

“Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado”, señaló.