Decreto 3973

Alex Ferrier asegura que decreto de Morales solo incorpora a Beni

Viernes, 30 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El Gobernador de Beni, Alex Ferrier. Foto: ABI

El Gobernador de Beni, Alex Ferrier, afirmó el viernes que del decreto 3973 aprobado en julio de este año por el presidente Evo Morales sólo incorpora a ese departamento amazónico al decreto 26075 aprobado en 2001 por Hugo Banzer Suárez, a pedido de los propios benianos que esperaron muchos años por esa norma para ampliar su capacidad de producción agrícola y ganadera, y denunció una campaña de desinformación.

Tras calificar de "mentirosos" a los políticos que atribuyen a ese decreto el incendio de magnitud que se registra en la Chiquitania, el Gobernador de Beni puntualizó que esa norma sólo amplía el artículo 5, del decreto de Banzer, e incluye al Beni en la quema controlada de tierras para actividades agropecuarias.

"Otra gran mentira, el decreto supremo 26075 firmando por Hugo Banzer en su artículo 5 permite el desmonte, permite las quemas controladas" subrayó e insistió en que el decreto promulgado en julio de este año, "también en su artículo 5" incorpora al Beni en las quemas controladas que no se ha aplicado aún por falta de reglamento.

"Ese decreto se promulgó después de 18 años que los benianos pedimos que nos incorpore, para ampliar nuestra capacidad agropecuaria", puntualizó al calificar esa norma como el punto de partida para el desarrollo de ese departamento cuya característica económica principal es la ganadería.

Además, explicó que el decreto 3973 no está en aplicación plena porque todavía falta la reglamentación, como establecen las normas bolivianas para su aplicación.

Ferrier aseguro que para esa aplicación el Beni está elaborando el mejor Plan de Uso de Suelos (PLUS) en las áreas clasificadas.

Dijo que en ese plan, más de la mitad de la tierra de ese departamento amazónico no se autoriza ninguna actividad ganadera ni para ningún otro rubro.



"Ahora critican estos decreto, que no está reglamentado para atacar al presidente", puntualizó al asegurar que pretenden también "postergar" a esa región olvidada por años, "para que sólo seamos vendedores de materias primas", carne, arroz y no permitir el desarrollo". /ABI