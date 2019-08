El estado boliviano

Pagan $us 25,5 MM por nacionalización de Mallku Khota

Dato. El Estado boliviano logró pagar solo el 6% de lo que pedía la empresa canadiense.

Viernes, 30 de Agosto, 2019

El conflicto arbitral por la nacionalización de la mina Mallku Khota culminó ayer, con la firma de un contrato transaccional mediante el cual el Estado boliviana paga $us 25,5 millones a la canadiense South American Silver como indemnización.

'Victoria'. La información fue proporcionada por el procurador Pablo Menacho, quien destacó que este acuerdo es una “victoria contundente” para el Estado, puesto que sólo se está pagando un 6% del monto que demandaba la canadiense. "La victoria de Bolivia ha sido importantísima para los Estados, ha sido la primera victoria en la cual un tribunal arbitral internacional ha decidido que el Estado no violó ninguna de sus obligaciones, sino que cumplió con sus obligaciones internacionales, no había que reconocer lucro cesante sino solo el gasto e inversiones", señaló.

Antecedentes. El litigio surgió debido a que en 2012 el Gobierno decidió revertir el yacimiento minero, después de un conflicto social. La South American Silver emprendió un proceso arbitral exigiendo al Estado el pago de $us 385,7 millones, pero en 2018 el tribunal respectivo decidió que Bolivia no había incumplido sus obligaciones, por lo cual otorgó sólo $us 28,8 millones a la canadiense, incluyendo capital e intereses. El Procurador explicó que hubo conversaciones amistosas con la empresa y se logró el acuerdo para pagar 25,5 millones de dólares. La transnacional renunció a un 30% de los intereses, unos $us 3,2 millones, para cerrar la controversia.

Pero eso no es todo. El laudo fue emitido por el Tribunal Arbitral en fecha 22 de noviembre de 2018, declaró que Bolivia cumplió con el mandato del derecho internacional de otorgar un trato justo y equitativo a la empresa, brindar plena protección y seguridad a la inversión, no adoptar medidas arbitrarias, ni discriminatorias contra la empresa ni promover un trato menos favorable que al de sus propios inversionistas. El Contrato Transaccional suscrito, establece: 1) el pago del capital establecido en el Laudo, 2) la renuncia de la empresa SAS al 30% del monto de los intereses, 3) el reembolso a Bolivia de 209 mil dólares por concepto de costas del arbitraje y 4) la entrega de la información clasificada como "altamente confidencial" durante el procedimiento arbitral.

Los mineros. El presidente interino de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Zelmar Andia, explicó que con esa información el Ministerio de Minería y Metalurgia y la Comibol, continuarán con los estudios exploratorios hasta la determinación definitiva de las reservas mineras del yacimiento de Mallku Khota y su consiguiente entrada en fase de producción.

800 mil millones de dólares

es el valor del yacimiento que se recuperó, según explicó el procurador Pablo Menacho.

Agencias eldia@eldia.com.bo