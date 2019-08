Santa Cruz

Extinguen el fuego en el municipio de Puerto Suárez

Las llamas aún persisten en dos comunidades del municipio de Roboré y en la zona de Charagua.

Jueves, 29 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El Supertanker ya operó en varias zonas de la Chiquitania. Foto: APG

El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, informó el jueves que ya no existen focos de incendio en el municipio de Puerto Suárez, fronterizo con Brasil, resultado de la intervención aérea del avión Supertanker y helicópteros, y terrestre.

"Informar a toda la población que en el comando de Puerto Suárez prácticamente ya no tenemos focos de incendio, es decir, que no hay fuego en toda esta zona, ya se ha controlado no se ha reportado más, entonces lo que corresponde es hacer un monitoreo, un seguimiento a través de imágenes satelitales", dijo a la Red Patria Nueva.

Cabrera explicó que aún persisten algunas llamas en las comunidades de Quitunuquiña, Santa Rosa de Tucabaca en el municipio de Roboré y en la zona de Charagua.

"Se ha hecho una intervención importante en la zona de Tierra Hermosa, Tierra Firme, son dos puntos que están siendo atendidos por efectivos que están desplazados en el lugar", añadió.

La autoridad detalló que a la fecha el personal de las Fuerzas Armadas que ejecuta tareas de mitigación del fuego está distribuido en el "Comando Roboré" donde hay 6.821 efectivos; "Comando Puerto Suárez", 955 y en el "Comando San Ignacio de Velasco" con 1.283.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien se encuentra al mando del Comando de Operaciones instalado en el municipio de San Ignacio de Velasco, agregó que con la llegada de otros tres helicópteros, cuyo arribo se prevé para el fin de semana, el trabajo de mitigación de los incendios en la Chiquitania se fortalecerá.

"Además de los dos helicópteros peruanos que esta jornada operan en el sector de Alto Paragua, del municipio de San Ignacio de Velasco, el comando de operaciones que se encuentra instalado en el aeropuerto internacional de esa población cuenta también con dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana: un UH1H y un Súper Puma que apoyan con descargas de agua en otros sectores; además de dos avionetas que son utilizadas para reconocimiento de las zonas de incendio", precisó citado en un boletín institucional./ABI