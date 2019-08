Anunció Evo Morales

FAO donará $us 500.000 para sofocar los incendios

Jueves, 29 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Bomberos apagando incendio. Foto: Urgentebo

El presidente Evo Morales este jueves dio a conocer que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorgará la suma de $us 500.000 para sofocar los incendios en el departamento de Santa Cruz.

“La FAO se suma con 500.000 dólares, la cooperación está llegando poco a poco”, detalló el jefe de Estado en municipio de Roboré, una de la zonas de la región cruceña que son afectadas por los incendios.

A esta cifra se suma a la cooperación de otros organismos, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) que otorgará $us 300.000; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 200.000; la Organización de Naciones Unidas (ONU), $us 150.000 y el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba), $us 1.000.000.

Entre tanto, el gobierno argentino envió 200 brigadistas de la Fuerzas Armadas y la administración peruana facilitó dos helicópteros para ayudar a sofocar la quema que aún persiste en varios puntos. /Urgentebo