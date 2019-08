El INRA niega que los asentamientos sean la causa del incendio en la Chiquitanía

El director de Instituto Nacional de Reforma Agraria, además, señaló que esa institución coadyuvará con la pausa ecológica que instruyó el presidente Evo Morales.

Jueves, 29 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Toma aérea. Foto: Red Uno

El director de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Roberto Polo, afirmó el jueves que no se otorgaron tierras en las áreas en las que se registraron los focos de calor en la región de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz.



"Entonces nosotros desmentimos categóricamente a la población en general que los focos de calor hubieron sido a raíz de los asentamientos. Reitero no tenemos asentamientos desde el 2018 y en la actualidad no se están haciendo asentamientos", explicó a los medios estatales.



Subrayó que no se otorgaron tierras en la Chiquitania, porque son áreas fiscales no disponibles.



Lamentó que algunos sectores pretendan politizar el incendio que se registró en esa región del país, tomando en cuenta que es una zona boscosa, donde no se emitió autorizaciones.



"Nos llama la atención cómo están politizando el tema, ya que la información clasificada que se tiene como Estado claramente muestra que en estas áreas no ha habido asentamientos y no es producto de ese tema el incendio", insistió.



Por otra parte, informó que el INRA coadyuvará con la pausa ecológica, que instruyó el presidente Evo Morales, como parte de las acciones del Gobierno para atender la emergencia.



"El INRA para precautelar estos aspectos ha determinado desde un inicio que no se va hacer ningún trabajo en el sector, se ha suspendido todo, se ha instruido a la Unidad de Catastro a nivel nacional que no se va permitir la mutación, la transferencia de bienes en el lugar, ni nada por el estilo", refrendó. /Oxígeno