Candidata del MAS y modelo aspira a la Presidencia de Bolivia

Gleisy Noguer señaló que aún no ha tenido ninguna conversación con el presidente Morales, pero aseguró que le gustaría 'agradecerle en persona'.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: La ex Miss Bolivia y actual candidata a senadora por el MAS, Gleisy Noguer. Foto: El País

La ex Miss Bolivia, Gleisy Noguer, actual candidata a senadora en el Beni por el Movimiento al Socialismo (MAS), expresó su deseo de, en un futuro, llegar a ser presidenta del país.

Entrevistada por el medio 'Detrás de la Verdad', Noguer señaló que "en un futuro" quisiera "tener el cargo que tiene nuestro Presidente".

No obstante, señaló que primero trabajará por ganarse un curul en el Senado y adelantó que buscará, entre otras cosas, enfocarse en el tema social y en las necesidades de los jóvenes.

Además, señaló que fue elegida por el MAS pero que aún no ha tenido ninguna conversación con el presidente Evo Morales, pero aseguró que le gustaría "agradecerle en persona".

"No me he comunicado con él, pero si se da quiero agradecerle en persona (...) Quiero agradecer a nuestro Presidente, a las personas que han tomado en cuenta mi nombre", dijo.

Señaló que ella es una "figura conocida" en el Beni y considera que por eso se la tomó en cuenta. Asimismo, aseguró que nunca tuvo algún tipo de contacto con la oposición./Oxígeno