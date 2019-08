Santa Cruz

Adolescentes fueron quemadas con ácido mientras dormían

Las dos menores de edad tienen quemaduras de consideración en el rostro, cuello y parte del brazo.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Dina Aguilera denunció que un desconocido se entró a su casa la madrugada de este miércoles y, por la ventana rota, arrojó ácido al cuarto donde dormían sus hijas; el líquido les llegó al rostro y hombro de sus niñas.

El hecho ocurrió en la zona Paititi de la ciudad de Santa Cruz, durante la madrugada de este miércoles. La madre, consternada por lo sucedido, fue a denunciar a un módulo policial del lugar para que busquen al agresor, de quien hasta el momento se desconoce su identidad.

"Yo trabajo de noche y alguien entró a mi casa por la barda y por la ventana me la echaron ácido a mi hija. Ya lo denuncié (a la Policía), a ver si me lo agarran al responsable", exclamó Aguilera con lágrimas, ante los medios locales.

Los daños en las niñas son de consideración. La mamá dijo que le quedará una cicatriz grande en el rostro derecho de la adolescente de 15 años de edad otra en el hombro y brazo de la niña de 12 años.

Hasta el momento, no se conocen los móviles de la agresión.

"Yo nunca he peleado con nadie, no tengo enemigos, no sé quién habrá sido. Cuando le llamaron eran las 12.30. Eran casi las tres partes de la cara, todo el cuello. Los doctores me dijeron que era ácido. Está quemado toda la cara", relató Aguilera./ANF