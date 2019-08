MNR promete gestionar el retorno de la DEA para la lucha antidroga

Fernando Untoja aseveró que es necesario que el organismo envíe sus servicios de inteligencia para controlar este ilícito.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El candidato vicepresidencial por el MNR, Fernando Untoja. Foto: ANF

El candidato vicepresidencial por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, planteó gestionar el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, así como otros organismos, para luchar contra el narcotráfico en el país.

El politólogo y exdiputado, durante una entrevista con ANF, afirmó que sus oponentes electorales no manifiestan que vuelva la DEA por no perder electores, pero aseveró que es necesario que el organismo envíe sus servicios de inteligencia para controlar este ilícito.

En noviembre de 2018, el presidente Evo Morales, expulsó a la estadounidense DEA, tras acusarla de realizar "espionaje" y "conspiración" contra su Gobierno. En tanto que en 2013 corrió la misma suerte la agencia estadounidense Usaid, que apoyaba a áreas como la lucha contra el narcotráfico.

En tanto, el postulante opositor también dio a conocer que se plantea reducir en 50% el número de ministerios y la burocracia del Estado, así como disminuir al mínimo las embajadas a fin de ahorrar recursos para destinarlos a las necesidades prioritarias del país.

ANF: ¿Cuáles son los principales pilares de su programa de gobierno?

Fernando Untoja (FU): Una de las propuestas es reducir el número de ministerios en 50%, así como la burocracia estatal central. Por ejemplo, se prevé que ya no exista el Ministerio de Comunicación porque se tiene a la prensa escrita, radial y televisa que son un verdadero ministerio, a los cuales se les debe garantizar la libertad de pensamiento y expresión. Ellos deben encargarse de la fiscalización del Gobierno. También se eliminará el Ministerio de Justicia porque su única función ahora es perseguir a los políticos opositores y en vez de esa cartera se tendrá el Órgano Judicial, que controlará la aplicación de las leyes. Esas carteras de Descolonización y otros que son más propagandísticas no los necesitamos. Dicha disminución permitirá destinar recursos para los hospitales y otras prioridades. Para consolidar este planteamiento, se requiere efectuar una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE).

ANF: ¿Por qué el MNR plantea la reducción de embajadas?

FU: Entre las funciones de los embajadores es buscar negocios para el país, abrir mercados y atraer inversiones extranjeras para generar empleos. Sin embargo, nuestros representantes en el exterior no han logrado esos resultados. En ese marco, nosotros planteamos disminuir el número de embajadas al mínimo y así ahorrar recursos para las necesidades prioritarias de la sociedad. Ante esto, es innecesario tener delegaciones diplomáticas en Irán, países asiáticos y otros. Se requieren dos embajadas en Europa, una en Estados Unidos, otra en África y en la región se debe mantener porque tenemos negocios y tenemos contacto directo con esos países.

ANF: ¿Considera usted que la reelección indefinida debe continuar vigente?

FU: Otro planteamiento que tenemos es modificar la Constitución Política para prohibir la reelección continua de los servidores públicos elegidos. Ya que cuando se establece dicha medida se construye toda una estructura de corrupción y ahí se forma la oligarquía que vive y saquea al Estado y se forman clanes familiares. (...) Queremos evitar que cualquier autoridad pueda ser reelecta tras cumplir sus funciones. Cuando está abierta esta posibilidad los gobernantes se alienan y terminan creyendo de que el Estado es su propiedad, lo cual está pasando con el actual gobierno de Evo Morales. (...) Éste régimen se repite en Cuba, Venezuela, Zimbabue (África) y otros países.

ANF: ¿Si el partido llega al gobierno pretenderá reanudar relaciones con Estados Unidos? ¿Bajo qué condiciones y si volvería la estadounidense DEA?

FU: Nosotros pensamos que se deben reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. Es el mercado más grande del mundo y el país puede venderle una diversidad de productos. Que vuelva la DEA, nosotros no tenemos ningún problema, ni nos achicamos. Necesitamos que vuelva la DEA, así como otros organismos para controlar el narcotráfico que está contaminando la máquina económica boliviana. Algunos por no perder votos dicen que no vuelva la DEA, nosotros pensamos que debe volver y que envíen sus servicios de inteligencia para controlar el narcotráfico. (...) Nosotros no queremos que Bolivia se convierta en México, ni Colombia, que haya desaparecidos y que el crimen organizado se adueñe de las instituciones del Estado.

ANF: ¿Cuáles serán los mecanismos para fortalecer las tareas de lucha contra el narcotráfico? ¿Se prevé reducir la producción de coca?

FU: Hay zonas en las que no se necesita producir coca, así como en el Chapare, en Cochabamba. Todo el mundo sabe que el Chapare destina su producción de coca al narcotráfico. Por ello, es necesario realizar una sustitución gradual de esa producción. Asimismo, es necesario aplicar un impuesto por cato de coca.

ANF: ¿Su partido pretende retomar las relaciones diplomáticas y comerciales con Chile tomando en cuenta que se ha profundizado la tensión por el fallo adverso que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima y el proceso en curso que existe por las aguas del Silala?

FU: La sentencia del máximo tribunal internacional que estableció, en octubre de 2018, que Chile no contrajo la obligación de negociar con Bolivia de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico fue una derrota fatal para el país. No obstante, es necesario reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales con Chile pues por sus puertos concentran la mayor parte de las operaciones de comercio exterior del país. No podemos romper relaciones con ese país y debemos entendernos principalmente en el ámbito económico.

ANF: ¿Cómo considera usted que se puede restablecer el diálogo con el vecino país si en los últimos años se ha generado mucha tensión por los procesos interpuestos por el tema marítimo y las aguas del Silala?

FU: El problema del mar está en suspenso, pero la relación comercial entre ambos países es dinámica por lo que no nos podemos cerrar. Por ahora, las condiciones para retomar el diálogo no están dadas y hay que trabajar en ello. Nosotros somos pragmáticos y la idea es dar respuestas a esas grandes fallas que ha cometido el Gobierno. (...) Con un trabajo diplomático y una mejor relación económica se puede retomar el problema de la mediterraneidad y enclaustramiento de Bolivia.

ANF: ¿Qué opina usted sobre la demanda reiterada de que se establezca una independencia de poderes del Estado?

FU: La reforma de la Constitución debe desembocar en la restitución de la independencia plena de los poderes del Estado para que no haya ninguna influencia entre estos órganos. Por ejemplo, si uno de estos órganos comprueba que el Presidente y otras autoridades han violado la ley deben ser procesados y destituidos de sus cargos.

ANF: ¿Si su partido no consigue la mayoría absoluta o dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿cómo se gestionarán las normas?

FU: Lo ideal es que ningún partido logre tener dos tercios en el Legislativo porque permitirá establecer un equilibrio y que haya debate para la aprobación de las normas. El que un frente político tenga dos tercios en la Asamblea es un veneno para la democracia. Una muestra de ello es lo que sucede en la actualidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) pues no debate ninguna norma y solo las aprueba.

ANF: ¿Si el MNR llega al poder cómo lidiará con las organizaciones sociales afines el MAS?

FU: El pacto social se maneja con los movimientos sociales y no sirve pues son mercenarios pagados para apoyar al Gobierno y dar chicote a los opositores. La sociedad en cualquier país del mundo está organizada por sindicatos reales, que son liderados por representantes que emergen del ámbito laboral. La idea es potenciar a los sindicatos para que mantengan su autonomía y sean críticos y fiscalizadores al partido gobernante.

ANF: ¿Cuál es su propuesta sobre la institucionalización de los cargos que hace más de una década no han sido designados por la Asamblea?



FU: En la actualidad, hay muchas autoridades que se desempeñan en sus cargos de forma interina como en la Aduana, la Contraloría y otras instituciones que fueron nombrados a dedo. En ese sentido, planteamos que se elijan a las autoridades bajo un sistema meritocrático y que sean especialistas en las áreas correspondientes. Y las ternas para designar a esas autoridades deben debatirse en el Legislativo.

ANF: ¿Cómo se proyecta efectuar una reestructuración de la crisis judicial?

FU: Es necesario efectuar una reforma a la Constitución Política del Estado para que no haya magistrados electos por voto popular debido a que es un juego con la justicia, que está en desmedro de la población y está al servicio del gobierno de turno. Si bien se cree que es una iniciativa popular y democrática, es manipulable. Es mejor que profesionales meritorios ocupen esos cargos y administren la justicia para que vigilen el cumplimiento de las leyes de los ciudadanos y de las autoridades del Gobierno./ANF