En la Chiquitanía

El Gobierno descarta la declaratoria de desastre nacional por incendios

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Internet

El vicepresidente Álvaro García Linera descartó este miércoles que el Gobierno declarare desastre nacional por los incendios forestales en Santa Cruz, pues hacer aquello es de un país que se siente “impotente e incapaz”.

“Desastre nacional es cuando dices no pude hacer nada como bolivianos, yo digo, no, yo puedo hacer cosas, como boliviano no me siento rendido, no me siento rendido, la diferencia entre desastre y emergencia es que en la emergencia utilizas todos los recursos del Estado más ayuda internacional, y en el desastre es (decir), como bolivianos no podemos, vengan extranjeros a ayudarnos”, dijo en Cochabamba, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

En su criterio acudir “sólo ayuda extranjera, eso de un país que se siente impotente e incapaz”.

Explicó que el Gobierno pidió ayuda extranjera pero que aquello apenas llegó a los 500 mil dólares que no alcanza ni para la mitad de avión Supertanker.

“Hemos pedido ayuda extranjera, cuál es la ayuda extranjera, 500 mil dólares, no alcanza ni para pagar la mitad de Supertanker, si dependiéramos de la ayuda extranjera el fuego llegaría hasta acá; tienes que enfrentar los problemas con tus fuerzas, con tus recursos”, acotó. /Radio Fides