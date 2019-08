Chiquitanía

Gobierno afirma que extinguieron el fuego en más de un 85%

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Un helicóptero militar que opera en la Chiquitanía. Foto: Ministerio Defensa Bolivia

El fuego en la Chiquitanía está retrocediendo y los focos de calor se han extinguido en más de 85% desde el 17 de agosto, día en que se declaró desastre departamental en Santa Cruz, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

“Los focos de calor son entre el 14 y 15 por ciento de lo que era el momento en que se declara el desastre departamental, por lo tanto es más del 85% los focos de calor que se han extinguido en todos en casi nueve días, ocho días de operaciones. Por lo tanto, definitivamente el juego está en retroceso y ya estamos atacando lugares puntuales desde aire y tierra”, indicó.

Acotó que, al momento de declarar desastre departamental, había como 8 mil focos de calor, pero ahora son alrededor de mil. Zavaleta señaló que de 16 municipios que están bajo monitoreo, dos ya tienen cero focos de calor y tres registran menos de 10, aunque el resto todavía tiene problemas. Señaló que es un gran avance.

El Ministro no descartó que se vaya a declarar desastre nacional porque no se sabe qué pasará en los siguientes meses, pero de momento recalcó que el fuego retrocede y no se tiene razón para pensar que se volverá al pico de focos de calor registrado el 17 de agosto.

Alerta de incendios inexplicables

A tiempo de mencionar un incendio deliberado registrado en Puerto Quijarro, el Ministro indicó que en los sobrevuelos se han visto incendios que se atizan de forma inexplicable, incluso en lugares inaccesibles.

“Hemos visto focos de incendios que se han generado de forma extraña, pero bueno seguramente Ministerio Público hará más indagaciones”, agregó. /Erbol