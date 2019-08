Hay personas que dicen haberla visto

Misterio en Chubut, nadie sabe del paradero de Norma

Argentina. De Norma Carrizo no se sabe nada desde hace casi dos años. Ofrecen 500 mil pesos por su paradero. Ya la “vieron” en numerosos lugares.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Desaparecida. Una de sus últimas fotos antes de su desaparición fue difundida.

Norma Ester Carrizo tenía 52 años cuando desapareció el 22 de diciembre del 2017. Ese día la vieron por última vez caminando por la avenida Moyano, en Rada Tilly, provincia de Chubut en Argentina. Su familia continúa con la incesante búsqueda y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció 500 mil pesos de recompensa para quien aporte datos de su paradero, pero hasta el momento no hay novedades de la mujer. Hay un dato que sorprende: muchos testigos que se presentaron ante la Justicia dijeron que creen haberla visto en distintos lugares del país. Incluso en Buenos Aires. Pero pareciera un fantasma, porque sigue sin aparecer. La semana pasada se cumplió un año y ocho meses de su desaparición. Aquel 22 de diciembre de 2017, Norma salió de su casa y le envió un mensaje de WhatsApp a su hija Macarena: "Te amo, voy a volver tarde". Nunca regresó. Desde entonces se hicieron rastrillajes en Rada Tilly, en Punta del Marqués y en la Bajada de Los Palitos -utilizando un avión, cuatriciclos y caballos-, sin ninguna pista. La primera versión fue que se encontraría en Río Negro. Pero nunca fue confirmada. Hay quienes aseguran que la vieron en esa provincia.

Niega ser narco. "El último dato que tenemos es que la habría visto en Trelew, dos personas dicen que la habrían visto, supuestamente tardaron en dar aviso por miedo. Y un remisero también dice que la vio, eso fue en cercanías de las fiestas navideñas en el 2018, pero nada se pudo comprobar", dijo Macarena Jara (26), hija de la mujer desaparecida. Una vendedora de La Saladita, en Posadas, Misiones asegura haber mantenido un diálogo con Carrizo. Otras personas manifestaron que la vieron en Río Gallegos, en Coyahique (Chile) y en Buenos Aires. Ninguno de los datos se pudo evidenciar. “Norma es la mujer que vieron en todos lados pero no está en ningún lado”, resumen las autoridades. Su familia sigue esperanzada en encontrarla. Su hija Macarena decidió dedicarle unas emotivas palabras a través de Facebook: “Te estoy escribiendo, con las pocas palabras que me quedan, con algo de 'lógica' para no perder la cabeza en esta situación que me abruma y desvela. Y como siempre… no soy yo la que escribe, es mi alma y el pensamiento, quienes plasman las palabras por mí”.

2 Años

y nunca se tuvo rastros de Norma Ester Carrizo de 52 años.

