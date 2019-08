Más de 700 mil hectáreas consumidas por incendios

Declaratoria de pausa genera dudas y críticas a Evo

Escepticismo. El Comité Cívico pide acciones concretas como la derogación de las normas que autorizan chaqueos.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Roboré. La lluvia calmó un poco el fuego pero volvieron a aparecer nuevos focos. Los bomberos tuvieron ardua tarea.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, criticó la determinación del presidente Evo Morales de poner pausa ecológica en la Chiquitanía y pidió algo concreto, como la abrogación del decreto supremo 3973 y la Ley 741. Por su parte, el senador opositor, Edwin Rodríguez, calificó la medida como una pausa del negociado millonario entre el Gobierno y los empresarios cruceños.

"He decidido que se va a declarar pausa ecológica, que consiste que donde afectó el incendio está prohibida la venta de tierras", dijo Evo Morales en contacto con radio Panamericana.

La Pausa Ecológica, incluida en el Reglamento a la Ley Nº 3425, es una medida excepcional para detener las actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados por el tiempo necesario, a objeto de prevenir o resarcir daños ambientales que se hayan producido o puedan producirse en un futuro inmediato.

Críticas. El representante cívico cruceño pidió al Gobierno hacer las cosas correctas y nada a medias. Considera la decisión que asumió el mandatario es un parche ante una realidad crítica que vive el pueblo chiquitano.

"El Gobierno carece de credibilidad y lo único que necesitamos es algo concreto. Vamos a derogar, vamos a suspender. Esa es la exigencia que como Comité necesitamos tener", afirmó Camacho, refiriéndose a la abrogación del decreto supremo 3973 y la Ley 714, que autorizan el chaqueo y desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

El senador opositor por Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, calificó la "pausa ecológica" como una pausa de negociados millonarios y de corrupción entre el empresariado cruceño y las autoridades del gobierno central, con el fin de quedar bien con la gente. "Es una pausa en el negociado, no es una pausa en la distribución de tierras porque lo que hay detrás de aquello es un gran negociado millonario que supera cualquier precedente de corrupción millonaria en Bolivia", expresó Rodríguez, en contacto con los medios.

Apoyo. Por su parte, al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, le parece correcta la decisión del Presidente sobre la pausa en la Chiquitanía.

"A todos nos parece correcto la pausa ecológica. Todas las acciones que se vayan a realizar en ayudar en coadyuvar a que el incendio se vaya a sofocar nos parece correcto", resaltó.

El jefe de la Bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Efraín Chambi Copa, sostuvo que se garantizará la "pausa ecológica" en las áreas afectadas por el incendio en la Chiquitanía, medida que fue anunciada por el presidente Evo Morales.

"Asumimos el compromiso para actuar y garantizar la medida anunciada por el Presidente y lo vamos a efectivizar en una normativa que va prohibir los asentamientos y venta de tierras en las zonas afectadas por el incendio", precisó el legislador.

Alcances. Luego que Evo declarara la pausa ecológica para la Chiquitanía, la presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, Ángela Núñez, explicó que este dictamen debe estar acompañado con una normativa para que se pueda recuperar los bosques perdidos de manera mucho más efectiva.

"Implica que no se debería realizar ninguna acción, ningún tipo de actividad en este territorio y esperar que este recupere y regenere de manera natural. En caso de que no logre hacerlo totalmente, apoyar con temas de restauración, que implica, plantar o ver la forma de llevar al lugar especies nativas, no especies de otros lugares ni introducidos", detalló

Mesa. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa culpó al presidente Evo Morales de ser el causante del desastre del incendio en la Chiquitanía de Santa Cruz, por "sus políticas irrespetuosas" con el medio ambiente.

"Seamos claros: esto no es un desastre natural. Este incendio ha sido causado por Evo Morales y sus políticas. Esto no es algo que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la acción irresponsable de un Gobierno que debe dar cuenta de este hecho", expresó en la ciudad de Santa Cruz el candidato opositor al Gobierno.

También agregó que el desastre del bosque chiquitano "debe resolverse, no con medidas paliativas, sino con acciones concretas. ¿Cuáles son esas medidas concretas?, el Gobierno no las dice. Afirmó además que "el incendio en la Chiquitania está muy lejos de solucionarse y es uno de los hechos más grave que ha vivido Bolivia en las últimas décadas".

1.350 Atenciones médicas

se realizaron en las zonas más afectadas por el incendio forestal, según el Ministerio de Salud.

Apoyo. Un Super Puma se incorporó a las tareas de mitigación. Hoy llegan dos helicópteros enviados desde Perú.

Sobrevuelo. El presidente Evo Morales verificó desde el aire la situación de los incendios en la Chiquitanía.

Fundación dice que gobierno promovió los chaqueos

La Fundación Tierra aseguró que los incendios forestales en la Chiquitanía fueron promovidos por el Gobierno a través de varias normas que perdonaron las quemas y flexibilizaron las condiciones para que continúe este proceso, que acelerará el tráfico de tierras.

Así lo afirmó el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, quien lamentó que las autoridades llamadas a explicar lo que está sucediendo se han limitado a reducir el desastre a una supuesta “politización” de los incendios. /ANF

El Día/Agencias eldía@eldia.com.bo