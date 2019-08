'Bloqueo de las mil esquinas'

La Paz paralizada por la movilización de choferes

Choferes. Determinaron varios puntos en un cabildo y hoy en un ampliado definirán otras medidas de presión.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Movilizados. Los choferes no cometieron muchos desmanes como ocurrió el domingo.

Los choferes del transporte público paralizaron el martes la ciudad de La Paz con un paro y bloqueo "de las mil esquinas" en protesta por las nuevas rutas de los buses Puma Katari y ChikiTiti, que administra la alcaldía de la ciudad.

Bloqueo con movilización. El dirigente dijo que Revilla implementó sin consenso del sector la nueva ruta del Puma Katari desde Achumani hasta San Pedro, además del ingreso del ChikiTiti a Pasankeri.

Los choferes bloquearon las calles desde las primeras horas de la madrugada y luego iniciaron una movilización por las céntricas calles de la ciudad.

"Con esta relocalización que hace Revilla a nuestro sector, no vemos en qué queda su palabra, cuando dijo que era la última tongada de buses Puma Katari que ingresaría a la ciudad, pero no ha cumplido, y no puede ser que ahora el alcalde se victimice y nos haga competencia", puntualizó el dirigente de los choferes de La Paz.

Exigen una mesa de diálogo. Sánchez dijo que la solución al conflicto pasa porque el alcalde cumpla con el acuerdo y convoque a una mesa de diálogo, donde los choferes puedan dar a conocer sus observaciones sobre la implementación de los nuevos Puma Katari y la afectación que provoca al sector.

"El alcalde no es dueño de la ciudad de La Paz, y le pedimos que de una vez por todas que responda a esto, porque este tema es una total afectación para nosotros", justificó.

Protesta sin detenidos. El comandante de la Policía, Yuri Calderón, informó ayer que el bloqueo de los choferes, en contra de las nuevas rutas de los buses municipales, terminó sin detenidos y en un clima de paz y tranquilidad.

"No hubo ningún desmán o amague de enfrentamiento, peor detenidos en el paro del autotransporte que se desarrolló en un clima de tranquilidad y de paz", dijo a los periodistas.

Calderón manifestó que la Policía puso en marcha un plan de prevención.

5 Mil

transportistas llegaron hasta el atrio de la municipalidad.

Cabildo

Puntos. Los choferes realizaron un cabildo en el que definieron, entre otros puntos, pedir a las autoridades del Gobierno nacional realizar una auditoría al Pumakatari y exigir la liberación de sus tres compañeros detenidos, desde ayer, por los destrozos que ocasionaron a los buses municipales.

Los choferes, además, también resolvieron pedir la suspensión de las sanciones, de parte de la Alcaldía, hasta que "no haya un consenso" y, principalmente, rechazaron la inauguración de las nuevas rutas de los Pumakatari sin previo diálogo con el sector del transporte.

