La crisis se reactiva

Nuevo derrumbe sufre mercado argentino

Incertidumbre. Momento recesivo en la economía del país.

Miércoles, 28 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Negocios. Se acentúa más la crisis en los comercios bonaerenses.

El mercado financiero de Argentina sucumbió el martes por una drástica postura de la oposición política ante una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos recesivos de la economía, lo que agitó aún más a una convulsionada plaza doméstica tras el resultado en las elecciones primarias de este mes y sus derivaciones, dijeron operadores.

Culpan a Macri por la crisis. El lunes, en un comunicado, el partido de Alberto Fernández culpó al Gobierno del presidente Mauricio Macri y al FMI por los problemas económicos que enfrenta Argentina. El texto fue difundido tras un encuentro de Fernández y sus economistas con una misión del organismo.

"La declaración de Alberto Fernández posterior a la reunión con el FMI claramente no le gustó al mercado", dijo Gabriel Zelpo, economista de la consultora Seido. "No sale de su juego político planteando medidas que no favorecen el clima en los mercados en medio de una situación crítica", agregó.

Desborde en los mercados. "El mercado está desbordado (...) Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona al tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del banco central con la inyección de dólares. El descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país", dijo un agente de la banca privada extranjera.

La amplia ventaja que obtuvo Fernández en las elecciones primarias del 11 de agosto desató un colapso del mercado financiero por el temor a que bajo su posible mandato se retome una mayor intervención del Estado en la economía.

Algunos inversores esperaban que después de sus cuestionamientos previos a la política económica de Macri y al FMI, Fernández moderaría su tono en un momento crucial.

59 Pesos

argentinos cuesta cada dólar por la crisis económica.

Agencias eldia@eldia.com.bo