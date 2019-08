Emergencia en la Chiquitania

Contratarán tres helicópteros más para combatir incendios

García Linera informó que en febrero de este año se declaró 'emergencia nacional' y que tiene una duración de nueve meses.

Martes, 27 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Incendios forestales azotan a la Chiquitania. Foto: Radio FM Bolivia

El Gobierno nacional contratará otros tres helicópteros para combatir el fuego en la Chiquitanía, uno de ellos es gigante y tiene una capacidad para cargar 12.000 litros de agua; asimismo, sostiene que en febrero de este año mediante un decreto supremo se declaró "emergencia nacional".

El vicepresidente Álvaro García Linera informó que además de contratar el avión supertanker, el Gobierno contratará otros tres helicópteros más para ampliar los operativos que tienen como objetivo sofocar los focos de fuego en la Chiquitanía.

"El presidente Evo Morales anuncio (que) vamos a contratar tres helicópteros. Un súper helicóptero de doble hélice, gigante, que carga 12 mil litros (de agua) en cada vuelo. Lo vamos a contratar, van a llegar ojalá en las siguientes 24 o 48 horas, ojalá que hasta el jueves esté aquí", manifestó en la ciudad de Oruro.

Además de otros dos helicópteros grandes con capacidad para trasladar 4.000 litros de agua. Estos medios se suman a los cinco helicópteros que en el país operan para combatir la lucha contra el narcotráfico que cargan 1.500 litros de agua, que ahora cumplen funciones la región del oriente, detalló la autoridad.

Hace más de dos semanas se iniciaron los incendios en Roboré, el fuego se extendió en la región chiquitana, hasta ahora se presume que la superficie quemada alcanza a un millón de hectáreas, según la información proporcionada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

El Gobierno central conformó y activó un gabinete de emergencia medio ambiental frente a la situación en esa región, seis ministros se trasladaron para dirigir los operativos y cinco mil personas trabajan para apagar el fuego voraz.

En relación a los pedidos de declaración de emergencia, tanto el presidente Evo Morales y García Linera señalaron que en el país ya existe una declaratoria de febrero de este año, el que se extiende hasta el mes de diciembre, porque su vigencia es de nueve meses.

"Alguna gente nos decía que por qué no declaran zona de emergencia', ya está declarada zona de emergencia, está emitido el decreto desde febrero (es) de emergencia nacional que dura nueve meses, dura hasta fin de año, ya estamos en emergencia nacional. No nos hemos desentendido, no nos hemos olvidado", sostuvo.

Las autoridades se refirieron al decreto supremo 3812 de febrero de 2019, que tiene por objeto declarar "Situación de Emergencia Nacional" por la presencia de fenómenos climáticos adversos.La norma precisa que la declaración es "por la presencia de fenómenos climáticos adversos, provocando inundaciones, desbordes, riadas, deslizamientos, granizadas, calamidad pública, entre otros, en diferentes regiones del territorio nacional"./ANF