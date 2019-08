¿En qué consiste una pausa ecológica?

El presidente Evo Morales declaró esta jornada pausa ecológica para las zonas de la Chiquitania afectadas por los incendios.

Martes, 27 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: iNFODECOM

Luego de que el presidente Evo Morales declare pausa ecológica para la Chiquitania, la titular del Colegio de Biólogos de La Paz, Ángela Núñez, explicó que este dictamen debe estar acompañado con una normativa para que se pueda recuperar los bosques perdidos de manera mucho más efectiva.

En entrevista con Urgentebo, Núñez dio detalles de qué consiste esta pausa ecológica y como desde ser planificada para que la medida sea aprovechada de manera eficiente, en bien del ecosistema de las zonas chiquitanas afectadas

¿Qué es una pausa ecológica?

Implica que no se debería realizar ninguna acción, ningún tipo de actividad en este territorio y esperar que este recupere y regenere de manera natural. En caso de que no logre hacerlos totalmente, apoyar con temas de restauración que implica: plantar o ver la forma de llevar al lugar especies nativas, no especies de otros lugares ni introducidos.

La pausa nos ayuda a esperar un tiempo y ver de qué forma este sitio va recuperando.

¿Cuánto tiempo se debe esperar?

No hay un tiempo definido, todo depende del daño que se ha producido, que no los sabemos todavía qué tan dañadas están las especies, la raíces de alguna de ellas, para que podamos ver cómo va esto recuperando.

¿Declarar pausa ecológica es favorable para las zonas afectadas?

Es positivo, pero el problema es que sigue el fuego y eso es lo grave.

Entonces, ¿la pausa ecológica debe declararse una ver que acaban los incendios?

Sí. Una vez que esté apagado el fuego, cerrar (la zona) a cualquier tipo de otra actividad y ver de qué manera se va recuperando esto.

¿Qué medidas se debe asumir para hacer efectiva y apoyar la pausa ecológica?

Tiene que venir de la mano de una normativa, que explique específicamente el tiempo, quiénes participan, todo. Es una norma que viene acompañada de su reglamento y donde está todo esto especificado.

¿Quiénes deberían estar incluidos en la norma, también expertos?

Expertos en todos los temas. Se tiene que tener expertos en suelos, en agua cuencas, en vegetaciones en fauna, expertos en insectos, anfibios, reptiles; todos estos especialistas deben estar ahí. El tema de contaminación, ingenieros ambientales también, forestales, todos ellos.

Como biólogos pidieron ser incluidos en el Gabinete Ambiental, ¿también piden ser incluidos en la norma para que pueda actuar de manera más efectiva?

Claro que sí.

¿Qué tipos de controles se deben hacer para evitar que las tierras de las zonas sean empleadas para otro tipo de actividades?

Esto tiene que depender de las autoridades locales, el municipio tiene que efectivizar el control, el Gobierno Departamental de Santa Cruz, lo mismo, entonces tiene que sumar fuerzas y si requiere apoyo del nivel central de Estado, también hacerlo.

Entonces tiene que ver la forma y la estrategia para evitar todo esto, pues en la norma dirá que sucede con las personas que intentan hacerlo, pero que no sean sanciones irrisorias como es el caso por ejemplo de los chaqueos, que multan con 2 bolivianos una hectárea quemada, eso es ridículo.

Hay que trabajar por ese lado y obviamente que este tema de los asentamientos humanos tienen que ser muy bien controlados, no es posible llevar gente de un lado al otro y pues que ocurran este tipo de catástrofes.

¿Sin la normativa funcionaria solo declarar de manera verbal la pausa ecológica?

No, es un primer paso el dictarlo o el mencionarlo, pero obviamente si no tiene una norma, si no tiene un procedimiento clarísimo, esto no va a funcionar. Si no se menciona a la gente que va estar involucrada en esto, como usted dice el control y todo eso tiene que estar ahí establecido claramente establecido.

¿Qué etapas tiene que darse para una recuperación lo mejor posibles de las zonas afectadas?

Inicialmente lo que hay que hacer es evaluar el daño, una vez que se evalúe el daños, pues se lo deja ahí quieto evitando que se hagan otras actividades y se realiza un monitoreo permanente, para ver de qué forma está reaccionando toda la vegetación, si está llegando la fauna a la zona o no, todo esto.

Después de este incendio las cenizas van a llegar a la aguas, van a morir los peces, entonces hay que tener un manejo de cuencas porque el agua va estar totalmente contaminada, entonces hay que ver todos esos aspectos, pero una vez evaluado y haciendo el monitoreo constante con un plan específico que nos diga qué es lo que se va hacer en el tema de restauración como tal, si es que realmente se requiere. Pero esto se trata de monitoreo constante

Para dejarlo claro, ¿en la normativa deben estar incluidas las conformaciones de comisiones de expertos?

Sí, se tiene que ser considerados para para trabajar los documentos técnicos y también de la normativa. Además de los documentos técnicos se tiene que elaborar un plan de restauración, un plan de recuperación. /Urgentebo