Accidente de tránsito

Dan alta médica a Ruth Nina y anuncia querella contra Chui

Martes, 27 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Partido de Acción Nacional Boliviano. Foto: Captura

La candidata a la presidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, fue dada de alta ayer, luego de estar internada 18 días tras el accidente de tránsito que tuvo. La candidata anunció que iniciará una querella en contra de su vicepresidenciable, Leopoldo Chui.

“Quiero agradecer a Dios por darme una nueva oportunidad, he visto la muerte de cerca, he vivido en carne propia lo que muchos bolivianos vivimos en nuestra patria, esto me ha hecho recapacitar bastante en el tema del sector de salud”, aseguró tras dejar el hospital.

Agradeció a quienes se solidarizaron con ella y la visitaron, además de a todos los médicos que la intervinieron quirúrgicamente para salvarle la vida.

Por su parte el Presidente de PAN-BOL, Abdías Cárdenas, dijo que presentarán la querella formal contra Chui.

“La querella es contra este señor Leopoldo Chui que ya antes amenazó a la doctora Ruth Nina, además, la demanda es contra cuatro de sus más estrechos colaboradores de éste personaje; presumimos que ellos son los responsables de este hecho tan delicado; la justicia determinará todo, porque tenemos indicios que presentaremos, hay pruebas que deben ser evaluadas por las autoridades”, dijo. /Radio Fides