La Paz

Diputado del MAS pide a Revilla dejar la 'soberbia' y dialogar con choferes

Los transportistas confirmaron para mañana, martes, el bloqueo de vías de la ciudad.

Lunes, 26 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Luis Revilla reunido con los choferes el 19 de julio de 2019. Foto: Omar Cama

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, pidió el lunes al alcalde de La Paz, Luis Revilla, dejar la "soberbia" y abrirse al diálogo con los sindicatos de choferes movilizados en la sede de Gobierno en contra de las operaciones de los buses PumaKatari.

"Diálogo, el alcalde que no sea prepotente. A mí me parece mucha soberbia de parte del alcalde, que no sea soberbio, que sea humilde y convoque a los hermanos transportistas", dijo a los periodistas.

El domingo, grupos de choferes arremetieron contra los buses del transporte municipal durante la inauguración de un nuevo tramo entre el centro de la ciudad y la zona de Achumani; juntas de vecinos se enfrentaron a los manifestantes.

"No es buena la violencia, ni de uno ni de otro", señaló.

Los choferes acusan al alcalde de incumplir compromisos e imponer nuevas rutas de los buses PumaKatari sin tomar en cuenta el daño a los ingresos del sector transportista.

Los transportistas confirmaron para mañana, martes, el bloqueo de vías de la ciudad./ABI