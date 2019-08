Gobierno revela que autorizaciones para desmontes en Santa Cruz datan de 2001

Cocarico lamentó que se ese con fines políticos la emergencia que se vive en la Chiquitanía, para desprestigiar la gestión del presidente Evo Morales

Lunes, 26 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico. Foto: MDRyT

El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, desmintió el lunes que los desmontes de áreas forestales en Santa Cruz hayan sido autorizados por el actual Gobierno con el Decreto Supremo 2973 y reveló que ese proceso data del gobierno de Hugo Bánzer, en 2001, mediante el Decreto 26075.



"Este decreto promulgado el 2001 en su artículo cinco autoriza los desmontes en Santa Cruz (...), lo único que hizo el presidente Evo Morales es ampliar dicho desmonte al departamento del Beni, por lo que decir que los incendios que se producen en la Chiquitanía son por culpa de este decreto es faltar a la verdad y una campaña malintencionada de la oposición", informó en una conferencia de prensa.



Cocarico explicó que la norma promulgada por el actual Gobierno amplió la regulación de los desmontes al Beni para beneficiar a productores de arroz que han ampliado su actividad en ese departamento.



La autoridad lamentó que se ese con fines políticos la emergencia que se vive en la Chiquitanía, para desprestigiar la gestión del presidente Evo Morales, candidato para las elecciones generales del 20 de octubre.



El ministro agregó que los incendios han afectado 26.000 hectáreas (has) de pastura y 300 has de cultivos, a los que se añade la pérdida de 1.007 has por la sequía.



Concluyó que en las últimas horas ingresaron 20 camiones con 1.000 rollos de forraje para ganaderos en Roboré, Puerto Suárez, San José y San Rafael. /ABI