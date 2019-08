La Paz

A pedradas se manifestaron los choferes

Los sindicalistas de la zona sur de La Paz bloquearon la nueva ruta del PumaKatari y se enfrentaron con vecinos.

Lunes, 26 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Sindicalistas y vecinos se enfrentaron en la inauguración de la nueva ruta del PumaKatari.

Choferes sindicalizados realizaron un bloqueo en la nueva ruta del bus Puma Katari (San Pedro - Achumani) que se inauguró ayer con la participación de una gran cantidad de vecinos de zona Sur. Sin embargo, se generando enfrentamientos donde un vecino resultó herido en la cabeza.

No hubo paz. Gustavo Bejarano, Oficial Asesor del Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP), indicó que los transportistas habrían cometiendo un abuso en contra de la población al no permitir el funcionamiento del bus Pumakatari en esa ruta y advirtió que no es la primera vez que se cometen arbitrariedades de este tipo.

"Lastimosamente nos hemos tenido que madrugar con esta noticia de bloqueos y de abusos. Es una serie de abusos sistemáticos que se han venido haciendo hace varias semanas y para nosotros no es nuevo que se intente bloquear una ruta del Pumakatari", afirmó Bejarano.

La autoridad aclaró que la ruta y la fecha de inauguración fue concertada entre el GAMLP y los vecinos de la zona, y que, aunque el alcalde Luis Revilla habría remitido la nota para poner en consideración de los choferes el recorrido, no habría recibido una respuesta de la dirigencia del transporte sindicalizado.

Vecinos reportaron bloqueos en diferentes puntos en la nueva ruta y denunciaron agresiones por parte de los choferes, llegando incluso a generar enfrentamientos donde una persona habría resultado herida en la cabeza por el golpe de una piedra.