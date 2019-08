Argentina defiende

Uso de reservas para contener al tipo de cambio

"De nada sirve tener reservas si el dólar es un barrilete, en lugar de un colchón, son un lecho de piedra", dijo el Ministro de Hacienda.

Lunes, 26 de Agosto, 2019

El ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, ratificó el uso de las reservas del banco central (BCRA) para evitar nuevas depreciaciones del peso tras el fuerte derrumbe cambiario con los resultados de las primarias presidenciales, reportaron ayer diferentes medios argentinos. Lacunza juró en Hacienda el martes pasado en reemplazo del renunciante Nicolás Dujovne.

Punto de quiebre. Hace dos semanas el candidato de centroizquierda Alberto Fernández logró una apabullante victoria en las primarias, lo que a criterio de los analistas deja al presidente neoliberal Mauricio Macri casi sin chances de ser reelecto en los comicios generales de octubre. Este resultado, donde se ratificaron a los candidatos para la venidera elección, disparó una caída intradiaria de hasta un 25% en el peso mayorista y aligeró la escalada inflacionaria que ya golpea a los argentinos desde largo tiempo, junto a los efectos nocivos de la recesión.

Devaluación de la moneda argentina. Con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCRA debió ofertar dólares de sus reservas para generar liquidez ante la huída del peso por parte de toda clase de inversores y ahorristas, un situación habitual en momentos de tensiones políticas y financieras en el país sudamericano. Tras las dos semanas desde las elecciones primarias, el peso mayorista de Argentina arrastra una caída del 18% y las reservas cedieron algo más de 7.000 millones de dólares a la zona de los 58.000 millones, de acuerdo a datos oficiales provisorios.

Elecciones no tendrían que afectar la economía. Fernández, que tiene como compañera de fórmula a la expresidenta Cristina Fernández, debió salir a declarar que el tipo de cambio en la zona de los 60 pesos por dólar era muy competitivo para el país, cuando previamente había anotado su piso histórico de 65 unidades y contra la zona de los 55,19 actuales. El titular de Hacienda sostuvo que, "la elección no es excusa para arriesgar la estabilidad", mientras que otro medio dijo que "me da orgullo que la oposición diga que no habrá default".

Situación. Funcionarios del FMI se encuentran en Argentina revisando los números de la macroeconomía, previo a lo que debería ser un nuevo desembolso por unos 5.400 millones de dólares en el marco del acuerdo histórico de 2018 por casi 57.000 millones de dólares. La primera reunión se hizo el sábado en el Ministerio de Hacienda, a unos pocos metros donde una multitud se autoconvocó pacíficamente para avalar la gestión de Macri. El diálogo de trabajo seguió el domingo y desde hoy se extenderá a referentes económicos de otros candidatos presidenciales, particularmente con los de Fernández.