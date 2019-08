Un millón de hectáreas afectadas

Anuncian medidas 'drásticas' para reforestar las áreas incendiadas en Bolivia

Domingo, 25 de Agosto, 2019

La Gobernación de la región boliviana de Santa Cruz, afectada por los incendios forestales que han consumido un millón de hectáreas de bosques y pastizales, trabaja en un plan de rehabilitación de la zona afectada con medidas "drásticas" como impedir nuevas quemas de vegetación y los asentamientos humanos.



"He instruido a mi gabinete trabajar inmediatamente en medidas de recuperación, restauración, rehabilitación y reforestación para reponer los sistemas dañados", anunció este domingo en una rueda de prensa en Santa Cruz el gobernador de esa región, Rubén Costas.



Costas sostuvo que el plan incorporará "medidas drásticas" como una "pausa ambiental" en la zona devastada que consiste en impedir los asentamiento humanos y los "chaqueos", una práctica agraria de quemas de vegetación para preparar terrenos de cultivo y pastoreo. La autoridad departamental indicó que los daños "son incalculables" y que dejarán "un trauma muy profundo".



Según los datos expuestos por Costas, más del 60 por ciento del territorio departamental está "en riesgo" de que ocurran incendios forestales, incluyendo la Chiquitania cruceña, un área de transición entre la Amazonía y el Chaco donde el fuego está latente desde hace tres semanas.



Además indicó que en este mes se registraron más de 9.700 focos de quema, que es una cifra "superior a los registros históricos".



"La situación es crítica y estremecedora, pese a los enormes esfuerzos humanos y el combate en tierra y aire, los incendios no cesan, por eso consideramos crucial e imperioso aceptar la ayuda internacional ofrecida por países amigos y declarar desastre nacional", subrayó el gobernador.



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en un contacto con la estatal Bolivia Tv informó que actualmente se trabaja en cinco lugares donde se producen incendios de magnitud y que el avión cisterna realizaba su primera descarga del día mientras se producía la entrevista.



Quintana explicó que se trabaja con helicópteros Superpumas, aviones bimotores y con equipos terrestres para realizar las operaciones y aplacar el fuego. Además criticó que la Gobernación de Santa Cruz pida ayuda internacional tras una protesta y un "incendio deliberado" que sucedió en una comunidad el sábado en la noche.



"Hay que tener en cuenta que es el mejor escenario para desarrollar una campaña para las fuerzas de oposición, sabemos que la campaña de la derecha está sostenida en la difamación, en la calumnia", arguyó Quintana.



Partidos políticos como el gobernante MAS, del presidente Evo Morales, y los opositores Bolivia Dice No, de Óscar Ortiz, y Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, anunciaron que suspenderán sus campañas electorales para enfocar la atención en los incendios en la Chiquitania cruceña.



Esta mañana el presidente Morales manifestó que "es bienvenida" toda la ayuda internacional para ayudar a apagar los incendios tras reavivarse el fuego el sábado en distintos lugares de la Chiquitania. El fuego se ha reavivado pese a la labor del avión cisterna Supertanker contratado por el Gobierno boliviano, que el sábado realizó cuatro operaciones en distintas zonas de la Chiquitania, operaciones calificadas de exitosas por las autoridades nacionales.



La Chiquitania cruceña es una de las principales zonas turísticas de Bolivia donde están asentadas las misiones jesuíticas declaradas patrimonio de la Unesco. /EFE