Tipnis-espera-cumplimiento-de-Sentencia-Internacional

Un año ha pasado desde que una comisión especial enviada por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN), visitó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para conocer de cerca la vivencia y denuncia de pueblos indígenas originarios de la región en contra del Gobierno boliviano.

Sin embargo y pese a que éste Tribunal de peso internacional emitió una sentencia cuestionando de forma directa al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), por violación a los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, nada ha cambiado, todo está estancado.

Observación internacional

La ciudad Bonn en Alemania, fue el escenario donde los dirigentes indígenas del Tipnis denunciaron que los derechos de esta selva amazónica estaban siendo violentados por el Gobierno de Evo Morales, con la anulación de la ley 180 de protección del Tipnis y la ejecución de obras sin estudios de impacto ambiental en la zona.

A raíz de esto, el TIDN creó a principios del 2018 una comisión de observadores e investigadores para verificar la denuncia dentro de la Reserva natural.

Fue así que entre el 15 y el 23 de agosto de 2018, la comisión llegó hasta Bolivia, integrada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y Hana Begovi (Suecia). Los mismos que sostuvieron reuniones con varios pueblos indígenas dentro y fuera del Tipnis.

El informe oficial de la comisión fue presentado ante el TIDN, quien después de varios meses en mayo del presente año emitieron una sentencia con el voto de más de 20 países que componen la organización.

"El Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los Derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas del TIPNIS en calidad de defensores de la Madre Tierra, a la vez que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos de la Madre Tierra según lo establecido en el propio marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada", se deja leer en la sentencia que haya culpable al Gobierno boliviano sobre la denuncia presentada por los indígenas.

En lo que va del año, no se han realizado más trabajos en el interior del Tipnis, pero tampoco han dado por suspendidas y finalizadas las obras y proyectos gubernamentales.

La voz del interior

Cecilia Moyoviri, quien forma parte del directorio de la organización Subcentral Tipnis, recordó los días de visita de la comisión internacional.

Calificó de importante la presencia de la comisión, para conocer de cerca las denuncias que se había realizado meses antes. "Para nosotros los pueblos indígenas que vivimos dentro del Tipnis, ha sido muy importante la visita de esta comisión. Ellos han podido constatar que existe vulneración a los derechos de los indígenas y de la misma naturaleza, naturaleza que es importante no sólo para Bolivia sino para el mundo entero", manifestó.

Lamentó que pese a existir una sentencia oficial de dicha instancia internacional, desde el Gobierno central no se haya tomado en cuenta la posición y más al contrario se haya minimizado la validez del mismo.

Si bien aseguró que hace un año no existe ningún tipo de trabajo para retomar la construcción de la bullada carretera que atraviesa el corazón del Tipnis, tampoco se observa que exista una posición de retroceso o cancelación de la misma.

Moyoviri cuestionó el mecanismo que el Gobierno utiliza con el fin de buscar apoyo dentro del Tipnis, para llevar adelante su proyecto. "Quieren comprar a los hermanos indígenas con chantajes, con mentiras, con prebendas. Les dan garrafas, motosierras, motos o cualquier cosa que necesiten a cambio de apoyo para invalidar la sentencia del Tribunal, pero nosotros los pueblos indígenas somos firmes y vamos a continuar unidos", dijo.

Para la dirigente indígena, el Gobierno de Evo Morales, utilizó a los pueblos originarios indígenas para llegar al poder y ahora que lo consiguió, deja de lado los pedidos y atenciones que demandan como sector. "El presidente usó una máscara para tener el apoyo de nosotros y ahora que está allá arriba se olvida de nosotros, de la voz del pueblo, del pueblo indígena que le pide que no afecte al medio ambiente", añadió.

Seguimiento de cumplimiento a la sentencia

Por su parte, el activista ambiental, Pablo Solón, quien coordinó la visita de la comisión internacional al Tipnis, informó que en los próximos días el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, aplicará el seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida meses atrás.

Indicó que la actuación del TIDN no concluye con la visita y dictamen de una sentencia, sino que de acuerdo al método de trabajo, retomarán la atención en Bolivia para saber si se cumplió o no la sentencia por parte del Gobierno boliviano.

De acuerdo a ello, el Tribunal emitirá una resolución que hará llegar junto a la sentencia al Papa Francisco y a los mecanismos internacionales como a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Resaltó que la sentencia del TIDN sobre la violación a los derechos de la madre tierra y de los pueblos indígenas, es un tanto más complicado en el caso de Bolivia, porque existen leyes directas que tratan sobre dicha reserva natural y la protección que tiene.

El activista asegura que la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis, afectaría las dos terceras partes de forestación que tiene en la actualidad la Reserva natural.

Considera que no son de suma importancia las voces que minimizaron la importancia del TIDN, porque provienen de autoridades de Gobierno, que precisamente están en el plan de defensa de sus acciones.

Para Solón, se debe resaltar las posiciones de apoyo y respaldo que dieron muchas personas a la sentencia del Tribunal internacional.

2011 Año

En que se llevó adelante la Octava marcha en defensa del Tipnis

180 Número

De la Ley que declaró intangible al Tipnis tras las protestas

6 Años

Después en el 2017 se aprobó la Ley 696 que retiró la intangibilidad

Sentencia TIDN

1 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe asegurar la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo II desde Isinuta a Monte Grande al interior del TIPNIS.

2 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe abrogar la Ley No. 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

3 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe reconocer el derecho territorial y autonomía del área de las ex concesiones forestales de Bosque de Chimanes a favor del Territorio Indígena Multiétnico para garantizar el control y gestión de la zona norte del TIPNIS.

4 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del TIPNIS.

5 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe anular los planes de expansión petroleros en el TIPNIS a través de la derogación de aquellos artículos del D.S. No. 0676 que establecen bloques petroleros al interior del Parque Nacional y Territorio Indígena.

6 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en el año 2011 en Chaparina.

7 El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe reconocer la responsabilidad Estatal en la falta de justicia hasta el momento, y ofrecer disculpas públicas por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

8 Que el Estado Plurinacional de Bolivia aplique efectivamente las normas y las leyes que garanticen la efectiva defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra, en especial con la puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra que a 9 años de su creación por la ley Nº 071 aún no entra en funcionamiento.

9 Que el Estado Plurinacional de Bolivia cese con presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales, sobre todo a las organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente su capacidad de organización y autonomía, afectando su potencialidad para defender la Madre Tierra.

10 Que el Estado Plurinacional de Bolivia garantice a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra, sobre todo en el mantenimiento de sus ciclos de vida y salud integral en el TIPNIS y en el resto del territorio nacional.

11 Que se retomen las medidas de vigilancia, control y participación social por parte de la sociedad civil para que esta pueda ejercer su papel de fiscalizadora y defensora de los derechos de la Naturaleza en el TIPNIS.

12 Que el Estado Plurinacional de Bolivia promueva con urgencia políticas y leyes que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de otros tratados y acuerdos internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, OIT 169, y otras relacionadas con medio ambiente, la biodiversidad y los derechos básicos de las comunidades y los pueblos.

Entrevista

El Día, logró contactar a Enrique Viale, activista ambiental que en agosto 2018, formó parte de la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que visitó la Reserva Natural del Tipnis.

Viale recordó parte de lo vivido durante varios días en su visita. Al mismo tiempo se refirió al papel de la sociedad civil que debe tener para defender los derechos de la madre tierra y los pueblos indígenas del país, considerando que la ejecución de proyectos hidrocarburíferos u otros significarían un grave error para el sistema hídrico en la región y de gran afectación a los pueblos indígenas, dejando como resultado una mala imagen de las autoridades de Gobierno.

P. ¿Cómo recuerda su visita al Tipnis?

E.V.: La vida que se respira en esa región. Gente amable, solidaria y comprometida en la defensa de su territorio. Un entorno lleno de vitalidad. En síntesis allí percibe la práctica del vivir bien en armonía con la Pachamama, en tanto lugar en donde se realiza y reproduce la vida.

P. ¿Existe cierto sometimiento de algunos pueblos indígenas al Gobierno?

E.V.: Los pueblos indígenas no están sometidos, quizás si algunas organizaciones y algunas dirigencias.

P. ¿Recibieron colaboración por parte de las autoridades de Gobierno en su visita a Bolivia?

E.V.: Tuvimos una reunión al más alto nivel, con el ministro de Gobierno Carlos Romero, la vicecanciller y la viceministra de medioambiente Valeria Silva, quienes se comprometieron a enviarnos la información que requeríamos y luego no cumplieron su compromiso, nos enviaron un compendio que da cuenta del avance normativo en derechos de los pueblos indígenas, sin responder a la solicitud concreta.

P. ¿Cómo recibieron el informe los jueces del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza?

E.V.: Nuestro informe, fundamentado en documentos oficiales y en una gran cantidad de testimonios, sirvió de base para que el Tribunal emita su sentencia condenatoria al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

P. ¿Cómo toman la acción del Gobierno en minimizar el informe del Tribunal?

E.V.: El intento de minimizar la sentencia e inclusive descalificar a los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, surgido al calor de la cumbre de la Tierra en Tiquipaya en abril del 2010, sin analizar su contenido, demuestra la incapacidad del gobierno boliviano para rebatir los argumentos presentados y las conclusiones que de ellos se deriva. En resumen, el silencio gubernamental sobre los temas de fondo ratifica la profundidad y contundencia de la sentencia.

P. ¿Cuál cree que podría ser el actuar del Gobierno boliviano para con el Tipnis en los próximos años?

E.V.: Lo que pudimos comprender es que la intención de construir una carretera atravesando el TIPNIS no es reciente, es una propuesta que ha sido promovida por distintas administraciones del Estado boliviano además del gobierno de turno. El tema de fondo es una idea de desarrollo nacional que entra en contradicción con la naturaleza, los pueblos indígenas y la vida misma. Será vital entonces, el accionar de la sociedad civil Bolivia para exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos a la Madre Tierra y a los pueblos y frenar la destrucción del TIPNIS.

P. ¿Cómo vaticina el futuro del Tipnis si el Gobierno boliviano persiste en proyectos en el interior del Tipnis?

E.V.: Como se argumenta en la sentencia, la construcción de la carretera por el medio del TIPNIS además de intereses hidrocarburíferos y de expansión del monocultivo que se proyectan en su interior representaría romper el sistema hídrico que alimenta de lluvias la región, la desaparición de ecosistemas diversos, especies de animales, plantas y además, fundamentalmente, de las condiciones que posibilitan la vida de los pueblos indígenas que allí viven. Y eso sería no solo lamentable, sino indignante, recordemos que una sociedad es grande no solo por lo que construye, sino por lo que no destruye.

P. ¿Qué impacto en el mundo tiene lo que sucede con el Tipnis?

E.V.: La imagen del gobierno boliviano ha sufrido un duro golpe externamente. De ser el campeón de los Derechos de la Madre Tierra internacionalmente, el presidente Evo Morales está definitivamente sentado en el banquillo de los acusados y si capacidad de respuesta. Su silencio o su accionar contrario al Tribunal, sin desmentir el contenido de la sentencia, ratifica el sometimiento de graves delitos en contra de los pueblos indígenas y de la Pachamama, que, como él decía, en abril del 2010, en Tiquipaya, deben ser duramente sancionados.

El activista internacional Enrique Viale, culminó la entrevista dejando un mensaje tanto para el Gobierno de turno como para la sociedad:

La historia rara vez ofrece una nueva oportunidad. Reconocer su error y rectificar en el caso de la carretera del TIPNIS sería la señal de madurez de un verdadero estadista, mantenerse en la misma posición no solo que significa tozudez sino incapacidad para cumplir su propia palabra y compromiso.