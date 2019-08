Por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma

Rechazo y críticas por detención domiciliaria para alcalde Luis Revilla

Proceso. Opositores reclaman al Gobierno. Juan Del Granado habla de 'Golpe de Estado' contra el municipio.

Sábado, 24 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Autoridad. Alcalde de La Paz, reciben detención domiciliaria en el juicio por el Caso Alpacoma.

Rechazo y críticas al manejo político del sistema judicial, dejó el dictamen de Detención Domiciliaria para el alcalde de La Paz, Luís Revilla.

El juez primero de instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto fue quien determinó la medida, por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma ocurrido en enero pasado.

No obstante, Revilla tiene permiso para trabajar por lo que podrá seguir ejerciendo sus funciones como autoridad edil, eso sí, sin poder realizar comentarios respecto al caso por el que se lo acusa.

Situación jurídica. El Alcalde opositor de su agrupación política Soberanía y Libertad (Sol.bo), debe presentarse cada 30 días en el Ministerio Público para la firma en el biométrico, también debe someterse a un arraigo y acudir a todas las convocatorias judiciales por este caso.

El burgomaestre fue imputado por delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes en el caso del deslizamiento del relleno sanitario.

Este caso fue abierto a denuncia del alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja del Movimiento Al Socialismo (MAS), argumentando afectación al medioambiente.

Rechazo a la medida. Ante esto, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su apoyo a Luís Revilla. Calificó de arbitraria la disposición judicial y acusó al Gobierno de Evo Morales de usar a la Fiscalía y la Justicia para lograr la detención domiciliaria del alcalde paceño. "El Gobierno del MAS acaba de cometer un nuevo abuso de poder. Usando un fiscal y un juez, esta vez ha decidido la detención domiciliaria de Revilla. Somos aliados con Revilla, a quien respeto y expreso mi respaldo. Es una guerra sucia, una confrontación política contra Comunidad Ciudadana, que va a subir sin parar. No nos van a amedrentar, estoy aquí, contigo Lucho", señaló el aspirante opositor a través de un video en su cuenta de Twitter.

En esa línea, criticó que se haya tomado esa decisión sin que haya concluido la auditoría ambiental sobre el deslizamiento del relleno sanitario y reiteró su apoyo a su aliado político.

Al igual que Mesa, el también candidato opositor para la presidencia del país, Oscar Ortiz de la Alianza política Bolivia Dice No, expresó su apoyo a Revilla y cuestionó la determinación judicial, calificando que ésta estaría digitada con hilos políticos.

Autoridad afectada. A su salida de su audiencia la noche del jueves, Revilla confirmó que seguirá ejerciendo funciones como Alcalde, y aseguró que cumplirá la determinación del juez, aunque también anunció que apelará la misma. "Eso significa que voy a cumplir mis funciones de Alcalde. Vamos a trabajar, defender nuestra ciudad y cumplir la ley, aunque por supuesto que apelaremos esta decisión injusta", señaló.

Revilla, pidió anular la demanda porque aún no existen los resultados de una auditoría ambiental sobre el derrame, registrado a finales de enero. Además, acusó a Ninaja de haber saboteado el relleno sanitario de Alpacoma e incluso habló de que se usó dinamita para que ceda una de sus celdas.

Según el Alcalde de La Paz, a Ninaja le interesaba que se cierre el relleno de Alpacoma para poder garantizar que la basura de La Paz sea trasladada a una planta de tratamiento que se construiría en Achocalla, aunque el Ministerio Público no aceptó la denuncia de Revilla.

Dura crítica. El exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, también se pronunció sobre la detención domiciliaria de Revilla.

Denunció que está en marcha un 'golpe de Estado' de parte del Gobierno del MAS contra el municipio, por lo cual pidió a la población estar alerta para defender la institucionalidad edil. "Estamos sin duda al inicio de un golpe de Estado en contra del Gobierno Municipal de La Paz. Está claro que este es el primer paso que el Gobierno del MAS está dando en la perspectiva de descabezar el municipio de La Paz, generar la más absoluta incertidumbre institucional y, a partir de ello, crear las condiciones para el descabezamiento de la institución y la toma de la misma a partir de las irregularidades", manifestó.

Calificó de atropello la decisión del juez de dar medidas cautelares a Revilla. Aseguró que no existe peligros de fuga ni de obstaculización de la investigación, que son los requisitos para tomar esa determinación. "Lo conozco a Lucho hace muchos años y yo creo en su honestidad, yo creo en su integridad y por eso no puedo sino ofrecerle públicamente mi respaldo", agregó la exautoridad.



Permiso sólo laboral. El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que el alcalde Luis Revilla tiene permiso laboral sólo para realizar todas las actividades en su calidad de burgomaestre sin limitación de horarios, pero no puede hacer campaña política ni salir a actividades sociales o recreativas. "Lo que el juez ha permitido es salida laboral, contrario a eso, significa que él no puede salir a hacer vida social, a hacer campaña política u otras actividades que no estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones", manifestó el fiscal.

Dijo que el alcalde también tiene arraigo, pero esa medida solo le impide hacer viajes fuera del país, a no ser que obtenga un permiso para salir al exterior por motivos de trabajo; lo que si puede hacer es desplazarse por otros departamentos en cumplimiento de sus actividades laborales.

20 Personas

Serán citadas dentro de la investigación en calidad de testigos