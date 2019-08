Mollo logra su primera victoria en el Mundial de Ajedrez

La estratega boliviana derrotó a Li Yihan y así logró su primer punto en China.

Viernes, 23 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Nicole Mollo (der) junto a Li Yihan (izq). Foto: Los Tiempos

Nicole Mollo es una niña boliviana oriunda de la ciudad chaqueña de Yacuiba que a la tierna edad de 7 años ya cosechó varios éxitos gracias a su talento en el deporte-ciencia como se llama al ajedrez.

La estratega derrotó a la china Li Yihan y así logró su primer punto en el campeonato mundial que se desarrolla en el gigante asiático.

La boliviana es la única representante de Sudamérica en el Mundial, en la categoría Sub-8. Del continente americano sólo están presentes una canadiense y tres estadounidenses.

En el evento participan jugadores juveniles de más de 55 países en las categorías sub 12, sub 10 y sub 8; de esta última es la niña boliviana.

Nicole en la tercera ronda se enfrentará a Ivana Jovanovic, de Serbia, quien también ya tiene su primera victoria en este torneo de carácter internacional.

Tras su éxito en el Festival Panamericano, la pensadora boliviana aspira a una medalla aunque su principal objetivo es terminar en el Top 10 del mundo.

Actualmente la ajedrecista boliviana se encuentra en el puesto 14 del torneo./ERBOL