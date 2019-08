Tanto del trópico como de Los Yungas

'Hay coca que va al narcotráfico' admite el presidente Morales

Dato. La UNODC presentó su informe sobre los cultivos de coca en Bolivia, el presidente saludó los resultados de reducción de 14.000 ha entre 2017-2018.

Viernes, 23 de Agosto, 2019

El presidente Evo Morales reconoció ayer que hay coca del Trópico de Cochabamba y de Los Yungas que se desvía a las actividades ilegales del tráfico de drogas; asimismo, manifestó que en ambas regiones saben que el mercado del narcotráfico sigue regulando el precio de la hoja.

Textual. "Porque saben, sea de Los Yungas o del Trópico (de Cochabamba) una parte de la coca se va a un problema ilegal (tráfico de drogas), no quisiéramos; pero, por otro lado, se controla a Bolivia, pero no hay control a los países desarrollados", manifestó Morales en su discurso luego de recibir el informe de monitoreo de 2018 de la UNODC sobre los cultivos de hoja de coca.

Versión. En esa línea, ratificó su hipótesis de que Estados Unidos fomenta el narcotráfico y "so pretexto" de la lucha contra este ilícito instalan bases militares en los países, no obstante, pese a la presencia de la DEA y con millonarias inversiones en tecnología, no se reducen los cultivos de coca en esos países. Lamentó que el "mercado ilegal de la cocaína sigue regulando el precio de la coca, saben los compañeros de Los Yungas y del Trópico de Cochabamba", manifestó Morales, al señalar que existe convencimiento de este problema de alcance mundial.

Sobre la reducción. Saludó como positivo la reducción de 14.000 hectáreas de la superficie de cultivos de coca en el país, que representa el 6% entre 2017-2018, aunque dijo que una de los objetivos de este 2019 es reducir en 10.000 ha., según el Ministerio de Gobierno a la fecha se habría reducido en 6.256 ha.

Aseguró que "la coca ya no es patria o muerte, porque automáticamente se va sustituyéndose con resultados importantes", refiriéndose a que los pobladores se van dedicando a otras actividades y aunque va a existir un abandono o sustitución de la actividad cocalera esta será "sin represión".

Sobre el informe. El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Thierry Rostan, informó que la superficie cultivada de coca en el país registró un decremento de 6% entre 2017 y 2018, en la presentación del XVI "Informe Anual de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia".

"Es una buena señal que este año se haya producido una reducción de la superficie cultivada de coca. Si bien se ha reportado una reducción del 6%, la superficie de cultivos de coca se mantiene por encima de lo que exige la Ley 906", explicó en un acto público que contó con la presencia del presidente, Evo Morales y otras autoridades. Precisó que los resultados del monitoreo de cultivos de coca, entre 2017-2018 establecen que la superficie cultivada con coca registró un decremento de 1.400 hectáreas, de 24.500 a 23.100 hectáreas, es decir, un 6%. Asimismo, informó que el 65% de la superficie total de cultivos de coca están en los Yungas, en La Paz, "donde se detectó una disminución de 885 hectáreas, es decir, de 15.900 hectáreas registradas en 2017 a 15.015 hectáreas en 2018, que también representa un decremento de 6%". Dijo que el 34% restante se encuentra "en el trópico de Cochabamba, donde los cultivos de coca disminuyeron en 613 hectáreas, de 8.400 a 7.787 hectáreas, un decremento de 7%". Rostan explicó también que se registró un incremento de cultivos de hoja de coca de 57% en el norte del departamento de La Paz, "donde los cultivos se incrementaron en 126 hectáreas, es decir, de 220 a 346 hectáreas".

6 por ciento

se redujeron las plantaciones de hoja de coca, según el informe.

23 mil hectáreas

de plantaciones de hoja de coca se registraron el año 2018.

Según el informe:

Destino Ilícito. Un 42% de la coca producida en el país no pasó por mercados autorizados y fue destinado para otros fines.

Durante el 2018. La producción de hoja de coca secada al sol se estimó en el rango de un límite inferior de 33.400 toneladas métricas, y un límite superior de 41.600 toneladas métricas.

Compra y venta. En mercados autorizados, según datos de la Dirección General de la Hoja de Coca (Digcoin), en 2018 fue por un total de 24.178 toneladas métricas. En el mercado de Villa Fátima se comercializaron 21.722 toneladas métricas, que representan el 90% y en el mercado de Sacaba 2.456 toneladas métricas, equivalente al 10%. De esa cantidad, el 37% tuvo como destino el departamento de Santa Cruz, el 15% se fue a Tarija y Cochabamba, seguido de Oruro y Potosí con 11% y 9%, respectivamente.

Precio. En mercados autorizados se incrementó en 32%; pasó de $us 9,4 el kilo en 2017 a $us 12,5 el kilo en 2018; donde el 90% de la coca comercializada en el país proviene del mercado de Villa Fátima.

Detectaron cultivos en seis áreas protegidas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) informó que se detectaron cultivos de coca en seis de las 22 áreas protegidas. El Parque Nacional Carrasco de Cochabamba es el más afectado por las plantaciones de la hoja.

El informe señala que los parques nacionales afectados por las plantaciones son Carrasco e Isiboro Sécure que se encuentran en el Trópico de Cochabamba; Apolobamba (situado en las provincias Bautira Saavedra, Franz Tamayo y Larecaja) y Madidi que están en el norte de La Paz; Cotapata en el municipio paceño de los Yungas y Amboró, que está situado en la provincia cruceña de Ichilo.

Agencias eldia@eldia.com.bo