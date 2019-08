Situación de extrema preocupación

Desastre ambiental por incendios moviliza a la ciudadanía en solidaridad con Santa Cruz

Pedido. La Iglesia se sumó a las numerosas voces que instan al Gobierno declarar zona de desastre nacional y no descartar acudir a la ayuda internacional.

Viernes, 23 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Apoyo. Ayuda humanitaria e insumos como agua, rehidratantes, alimentos no perecederos y medicinas, llegan a los afectados.

El fuego y la tragedia avanzan implacables en la Chiquitanía y sobrepasaron los cálculos del Gobierno central, que después de más de 20 días del incendio, dio pie a un gabinete de emergencia, alquilar un avión Super Tanker para tratar de apagar el fuego y otras medidas, pero se resiste a declarar emergencia nacional. En tanto, varias organizaciones, autoridades, instituciones públicas y privadas del país mandan su apoyo para los afectados en la zona, y las personas que trabajan en sofocar las llamas que se llevaron cientos de miles de hectáreas y un número indeterminado de vida silvestre.

Campañas de recolección. Las acciones solidarias del todo el país no tardaron mucho en hacerse presente, desde la autoridades locales, empresas privadas, grupos en redes sociales y otros, realizan un urgente llamado a sumarse a la campaña de recolección de alimentos, medicamentos y aportes económicos para atender a los afectados.

Camiones con donativos. Desde el Gobierno Departamental se enviaron 6 camiones con ayudas para los municipios afectados. Los donativos comprenden desde agua, jugos, leche, enlatados, herramientas, barbijos hasta medicamentos de primera necesidad para la emergencia. Asimismo, se envió cisternas con agua para Roboré, San Rafael, San José y San Ignacio. “Aún son necesarias herramientas forestales como matafuegos, bomba mochila flexible, pala forestal punta fina, motosierra, antiparras, machetes, cascos.

También se requieren medicamentos antialérgicos, complejo B, Vitamina C, barbijo N9, nebulizador Portátil, colirio oftalmológico, entre otros”, puntualizó Enrique Bruno, director del COED, quien reiteró que para cualquier donativo, la Gobernación tiene habilitado el COED en la Av. Alemania sobre el 4to. anillo.

Alcaldía de Santa Cruz aprobó leyes. El municipio de Santa Cruz, aprobó dos leyes una para trabajar en la contingencia de incendios en la ciudad y otra para solidarizarse con los habitantes de Roboré y sus comunidades, que fueron duramente afectados por los incendios forestales. Los mismos que realizaron el envío de ayuda con personal de emergencia y médicos, además de víveres y medicamentos. “Gracias a Dios la población de Santa Cruz solidaria, los hermanos gremialistas, los comerciantes, la gente de a pie se ha apersonado a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, hay una comisión del Gobierno Autónomo Municipal a la cabeza de nuestro señor Secretario de Seguridad Ciudadana, el general Erland Camacho, que se está dedicando a recolectar víveres y ayuda humanitaria, vituallas, ropa y todo lo que se necesita para poder socorrer al hermano pueblo de Roboré. Aquí como podrán ver en la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana tenemos ya bastantes enseres, tenemos bastantes agua y todo lo que se necesita y queremos recolectar más, todos los días vamos a enviar un camión, un contingente de personas para poder colaborar a este hermano Municipio”, explicó el Director de Seguridad Ciudadana, Diego Clavijo.

Policía apoya con efectivos. El Comando General de la Policía en La Paz, informó que reforzarán con otros efectivos los 450 uniformados que están desplazados en el oriente boliviano para coadyuvar en las tareas que se encaran en esa región para sofocar los incendios forestales. "El comando general de la Policía puso en marcha un plan de contingencia con 450 efectivos que serán reforzados con nuevo contingente para controlar los incendios forestales", explicó el subcomandante general de la Policía, Johnny Coronel.

Mencionó también que operan grupos especiales de Bomberos y de otras unidades de la Policía de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Garantizó que el personal policial desplazado a Roboré y otras áreas tienen los equipos necesarios para cumplir con su misión.

Tarija gestionó avión hidrante y bomberos de Argentina. El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, informó que se logró gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Jujuy (Argentina), el préstamo de un avión hidrante como de un helicóptero, para que sean trasladados a la capital cruceña, esto con el objetivo de poder ayudar a mitigar los daños generados a causa de dicho Incendio. “Hablamos con el Gobernador de Jujuy y esta autoridad ha dispuesto de un avión hidrante y un helicóptero que estarían listos junto a un equipo operativo para ser trasladados en la próximas horas al departamento de Santa Cruz, para que puedan operar de forma inmediata para el traslado de la ayuda que permita combatir de manera efectiva los incendios forestales registrados en la Chiquitania”, dijo Oliva.

Informe de los daños. El Gabinete de Emergencia Ambiental sesionó ayer, brindando información sobre la situación en la Chiquitanía, donde la reserva natural Otuquis es afectada de manera severa. "En total tenemos una superficie incendiada por el desastre de 744.711 ha en la Chiquitina y esto afecta a 35 comunidades y 11 municipios", informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, en el gabinete que opera en la ciudad de Roboré. Entre otros datos, Zavaleta dijo que se han registrado ocho viviendas destruidas, por lo tanto, ocho familias damnificadas; 1.817 familias afectadas, es decir, que no han perdido sus medios de sobrevivencia como es el caso de las familias damnificadas. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que se identificó a un ganadero que se constituye el más afectado por la muerte de 12 ganados, no obstante, no existiría otros reportes de ganado perdido por los desastres. "En resumen, en este momento hay ganado afectado en el municipio de Roboré, de 44 mil bovinos 17 mil están afectados. 12 ganados muertos", explicó Cocarico.

6 Municipios

Declarados en desastre, San José, San Rafael, Roboré, San Ignacio, El Trigal y Postrervalle.

744.711 hectáreas

Es la superficie que consume el fuego y afecta a 11 municipios.

Alimentos. Los donativos recolectados son distribuidos en las poblaciones.

Operativo. Bomberos y soldados del ejército, realizan el trabajo de liquidación del fuego

Piden eliminación de Decreto para desmontes

Miembros de la Plataforma por el medio ambiente y la vida, activistas y ciudadanos llegaron hasta la ABT Bolivia para presentar por vía oficial un documento Petitorio, exigiendo que la ABT, tome acciones urgentes en el marco de sus competencias legales con respecto a los incendios que están consumiendo y devastando los Bosques en Santa Cruz. Piden declarar como Tierras de Inmovilización las áreas de bosques afectadas, revocar las autorizaciones de desmontes, identificar a los responsables de las quemas y sancionarlos legalmente, ordenar una auditoría técnica de las autorizaciones.

