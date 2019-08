Emergencia en Sudamérica por siniestro y devastación en la Amazonia

El paraíso se encuentra en llamas, tres canchas de fútbol por minuto devoran los incendios

Brasil. El incendio no solo está afectando a Brasil, sino también a Bolivia, Ecuador, y Perú, y amenaza a otros países.

Viernes, 23 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Irreparable. Tremendo daño a la fauna y flora de esta región paradisíaca por las llamas.

Un peligro para la humanidad se abre paso entre las llamas que hoy consumen la Amazonia en Brasil: el calentamiento global podría acelerarse si la región se convirtiera en una fuente de emisiones de carbono. La noticia del fuego en la Amazonia es viral en las redes sociales y en muchos medios de prensa, mientras los expertos advierten que el enorme siniestro puede afectar severamente la función de ese entorno como almacén vital de carbono.

El pulmón del planeta languidece. El pulmón del planeta, la Amazonía, está siendo destruido. Sus árboles mueren, sus bosques desaparecen en un incendio que amenaza no solo a Brasil, donde está el 60 % de su territorio, sino también a otros siete países de la cuenca amazónica: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Estos países, junto con Brasil, forman parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, organismo intergubernamental fundado en 1995 sobre la base de acuerdos firmados en 1978.

Es el 25% de la superficie de Latinoamérica. La Amazonía conforma el 25 % de la superficie de América Latina, es la mayor floresta tropical del mundo y representa algo más de la mitad del bosque húmedo de la Tierra, clave, junto con la vegetación marina, de la producción de oxígeno. Asimismo, es la mayor reserva de agua del planeta: casi un 20% del agua dulce se encuentra allí, un recurso que, según la ONU, podría ser motivo de "guerras" durante el siglo XXI.

Millones de especies. La biodiversidad única de la Amazonía reúne cerca de 30.000 especies de plantas, muchas con propiedades alimenticias y medicinales, 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos, según datos de la OTCA. En ese territorio viven 34 millones de personas, de las cuales tres millones son indígenas de 420 tribus, que hablan 86 lenguas y 650 dialectos originarios.

Ecuador y Perú. En Ecuador, un mensaje circuló este jueves, 22 de agosto, por las redes sociales: "La Amazonía está en llamas y exigimos a los gobiernos que tomen medidas urgentes". Perú, por su parte, decretó alerta en la selva fronteriza con Brasil y Bolivia, ante la probabilidad de que se propague el incendio que consume la Amazonía desde hace dos semanas.

Talas y quemas. "Estos incendios, por lo general, no aparecen espontáneamente de manera masiva. Son provocados debido a la cultura de tala y quema en nuestras zonas rurales que poco a poco debemos ir manejando para no llegar a los desastres que estamos viendo en otros países", señala Elvira Gómez Rivero es directora general de Información y Ordenamiento Forestal de Perú. Un problema que afecta a todas las regiones ganaderas de Sudamérica y que, "no solo es un peligro para la población, sino también para la diversidad de la región amazónica."

74 Mil incendios

forestales se han producido en Brasil en lo que va del año.

Horas de tomar medidas agresivas

Amenazas. Tal vez hoy, cuando la Amazonia está en llamas, algunos comprendan que llegó la hora de tomar medidas agresivas para frenar los efectos del cambio climático, algo a lo que llamaron líderes mundiales en 1992 en la Cumbre Climática de Rio de Janeiro, cuando advertían de las amenazas que pesaban sobre la especie humana.

Estragos. La imagen de un sargento de bomberos brasileño que ofrece agua a un armadillo ilustra una de las consecuencias de los incendios en la Amazonía: la devastación para la fauna. El hombre es Pedro Ribas Alves, quien trabaja en el área de especialización de incendios forestales de Mato Grosso, uno de los estados de Brasil afectados.

Emergencia. Más de 70 mil focos de incendios en la Amazonia.

Devastado. El fuego devora extensas zonas de bosque virgen.

Con bolsonaro creció la deforestación en la zona

El mundo es testigo de cómo las políticas del presidente Jair Bolsonaro acentúan los cambios que pueden contribuir a la modificación del clima, mientras más de 74 mil incendios este año acercan la contrariedad y destruyen el hábitat de millones de especies de plantas y animales.

Desde que asumió la presidencia el gobernante brasilero la tasa de deforestación en la Amazonia aumentó notablemente, alcanzando una tasa superior a tres campos de fútbol por minuto, según datos del gobierno citados por The Guardian el mes pasado.

Bolsonaro califica de 'mentiras' las estadísticas, y agregó que la advertencia sobre la deforestación perjudicó al país en las negociaciones comerciales, mientras culpa a organizaciones no gubernamentales.

EFE eldia@eldia.com.bo