Santa Cruz

Identifican el predio donde se inició el fuego en Roboré

En las próximas horas, las personas que habrían iniciado el siniestro serán procesadas y cauteladas.

Jueves, 22 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Un grupo de policías combate el fuego en Roboré, Santa Cruz. Foto: Policía

La comisión de fiscales que investiga sobre el inicio de los incendios forestales que ocurren en la Chiquitania identificaron el predio donde supuestamente se habría iniciado el siniestro en el municipio de Roboré.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó que este fuego fue provocado y por ello estas personas serán procesadas y cauteladas en las siguientes horas, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

“Ya tenemos en la zona de Roboré, específicamente, tenemos más o menos claro de dónde se inició el fuego, de dónde comenzó el fuego, no les puedo decir el nombre ni qué propiedad (es) porque no quiero interferir en la investigación, pero se están tomando declaraciones, se están recibiendo testimonios de la gente, muy importantes, porque de otro modo no podríamos llegar al origen. En las próximas horas habrá novedades”, sostuvo.

Por otro lado, informó que las dos personas que fueron arrestadas ayer, una mujer y un menonita, quienes supuestamente fueron detenidos en flagrancia realizando chaqueos, fueron liberados pues querían apagar los incendios./Radio Fides