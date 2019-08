Fines extorsivos

Yasmín fue raptada por encargo

Rescate. La autora intentó adoptar a la niña para hacer creer que era de su expareja.

Jueves, 22 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Rapto. Los tres aprehendidos serán imputados por trata de personas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen presentó ayer a las tres personas que participaron del rapto a la niña Yasmín Solano Melgar (3) el pasado sábado del barrio Santa Lucía de la Pampa de la Isla. El jefe de la Felcc en Santa Cruz Johnny Aguilera, informó que la menor fue raptada con fines extorsivos por encargo de una mujer. La autoridad detalló que todo se inició hace año y medio cuando Vanesa Carrisales Guarayo rompió su relación matrimonial con una persona que radica en el Beni. A la ruptura hizo creer a su expareja que había quedado embarazada motivo por el cual venía recibiendo dinero mensualmente.

Exigencia y presión. El supuesto padre del niño que nunca existió, exigió a Vanesa que le enviara fotografías. La mujer acorralada, y temerosa que le cortaran la remesa mensual que enviaba su excónyugue tramó el rapto de un menor. Para este cometido, contrató a Ricardo Tórrez Pereira y Jorge Arturo Flores Fernández a quienes encargo levantarse al azar cualquier niña de la calle y para este cometido le alquiló la moto a su hermano y se las entregó a los detenidos. "El niño que debían levantarse al azar de preferencia debía ser de un hogar humilde y de escasos recursos", dijo Aguilera. Además que dentro la investigación, se determinó que la mujer tenía la intención de adoptar una niña para hacer creer que era de su exmarido.

Agradecidos con Dios. María Melgar, abuela de Yasmín no se cansó de agradecer a Dios por el retorno a su seno familiar de su nieta. "El papi Dios me cuidó a mi nieta el tiempo que estuvo desaparecida", dijo la mujer descartando por completo que la desaparición haya sido por cuestiones de deudas con colombianos. La niña fue rescatada el pasado martes, en el 4to anillo de la avenida Radial 17 1/2 donde se encontraba al cuidado de una mujer de la tercera edad. Yasmín vestía otra ropa y se encontraba con la cabeza rapada para no ser identificada. El jefe policial encuadró el delito en una trata y tráfico de personas debido a que la menor iba ser utilizada para la obtención de dinero.

3 Aprehendidos

serán imputados por el delito de trata y tráfico de personas.