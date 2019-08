Hundido por la crisis

El Bolívar 'agoniza' en Venezuela

Plan. El alivio económico no llega hasta ahora pese a todas las Medidas de Maduro.

Jueves, 22 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Sin valor. Pese a todos los esfuerzos, Maduro no logra frenar la pérdida de valor de su moneda.

Nicolás Maduro prometió hace un año un gran proceso de recuperación histórica. Su principal apuesta era una reconversión monetaria, subir el salario mínimo y aplicar un “sistema de precios acordados” para 25 productos de la canasta básica. Pero el plan, sostenido en 10 líneas, comenzó con mal paso: durante la implementación de la medida, el bolívar, ahora bautizado como soberano, perdió el 95,8% de su valor. Y 12 meses después, el alivio económico parece inalcanzable.

No lograron detener la inflación. Los expertos señalan a las políticas del Gobierno como principal factor en la raíz del problema. José Guerra, economista y diputado opositor en la Asamblea Nacional, concluye que la eliminación de cinco ceros al bolívar fue inútil: no logró detener la hiperinflación. "No se estabilizó la moneda y tampoco se salvó el poder adquisitivo", explica. El 22 de agosto del año pasado, dos días después de que Maduro pusiese en marcha su plan económico, la tasa oficial había valorado el dólar en 60,27 bolívares soberanos, pero desde entonces el billete verde se ha disparado hasta los 14.483 bolívares. Su precio es incluso superior en el mercado paralelo, que todavía es referencia para las transacciones hechas en el país.

Moneda inservible. Desde el comienzo del programa gubernamental todo se encareció en un 20.000%, una cifra difícil de poner en su justa dimensión fuera de las fronteras venezolanas, y la circulación de divisas extranjeras se afianzó con la debacle: las operaciones en dólares, pesos colombianos y euros son ya comunes.

95 Por ciento

de su valor ha perdido la moneda venezolana. Es inservible.

