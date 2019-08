En defensa del 21F

Paro cívico concluye con un mitin frente al TSE

La medida fue acatada en La Paz -con excepción de El Alto-, Oruro, Cochabamba y Tarija.

Miércoles, 21 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Mitin frente al TSE en la plaza Avaroa de la ciudad de La Paz. Foto: Oxígeno

Con un mitin, menos multitudinario que en anteriores ocasiones, frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la Plaza Avaroa de la ciudad de La Paz, concluyó el paro cívico en defensa de los resultados del 21-F y en exigencia de la renuncia de los vocales del TSE.

En el mitin, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, agradeció a todos aquellos que "arriesgaron sus vidas" y salieron a las calles para acatar la medida.

Además, reiteró que "la lucha continúa" para evitar la reelección del presidente Evo Morales y lograr la renuncia de los vocales del TSE.

"Los que tenemos que hacer ahora, al concluir este acto de protesta, es reafirmar nuestras convicciones democráticas hasta que Evo Morales y (Álvaro) García Linera renuncien a su repostulación", señaló.

Añadió que "un segundo objetivo" es "que estos individuos disfrazados de vocales que integran el TSE de una vez se vayan a su casa porque para las elecciones necesitamos autoridades imparciales y con credibilidad ciudadana". "No necesitamos delincuentes disfrazados de vocales", añadió.

En el mitin también participaron el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal; aunque no se observó a candidatos de la oposición.

Hoy, La Paz - con excepción de El Alto-, Oruro, Cochabamba y Tarija acataron el paro cívico. No obstante, Pando, Beni, Potosí y Chuquisaca decidieron no sumarse a la medida y Santa Cruz la pospuso por los incendios que afectan a este departamento, en especial a la Chiquitanía.

Mientras el Conade calificó la medida como "contundente" reportando que hubieron 47 puntos de bloqueo solo en La Paz, para el Gobierno la medida fue un fracaso.

"No habido paro, no habido la contundencia necesaria requerida, en vano los esfuerzos del señor (Waldo) Albarracín hasta de movilizar funcionarios de la universidad (UMSA). Más bien pedimos de que reflexionen los comités cívicos, que hagan campaña abiertamente, pero que no utilicen sus intereses regionales para denostar la candidatura del presidente Evo Morales", aseguró, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Entretanto, aún es una duda si el Conade y los comités cívicos ratificaran el paro cívico indefinido anunciado a partir del 10 de octubre./Oxígeno