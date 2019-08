En defensa de la democracia

4 Departamentos acatarán el paro y El Alto se resiste

La alcaldesa alteña, Soledad Chapetón, dijo que su ciudad no acatará la medida de presión. Para el diputado Santamaría es 'irresponsable' la decisión del Conade.

Miércoles, 21 de Agosto, 2019

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) aseguró ayer que el paro cívico del 21 de agosto, en defensa de los resultados del 21-F y para pedir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), será acatado por cuatro de los nueve departamentos del país. Los comités cívicos de Pando, Beni, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, por diferentes, motivos, decidieron no realizar la medida y la alcaldesa de El Alto, también anunció que su ciudad no lo hará.

Textual. Rolando Villena, ex defensor del Pueblo y actual miembro del Conade, informó que el paro no será acatado por Santa Cruz - que decidió suspender la medida por los incendios en la Chiquitanía- y tampoco por Beni y Pando por "problemas internos". En ese sentido, Villena señaló que el hecho de que esos tres departamentos no acaten el paro no quita la "conciencia patriótica" de la medida.

"Hay factores de carácter político que impiden que vaya en una sola dirección. No hay que ser ingenuos, es fácil atribuir que por un tema interno esto no podría no tener la contundencia que se estaba esperando, pero eso no significa que no haya una conciencia patriótica", señaló.

Realidad. En esa misma línea, Villena puso en duda la realización del paro cívico indefinido a partir del 10 de octubre, como había consensuado el Conade con los comités cívicos y candidatos opositores, para pedir la renuncia de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera.

"Vamos a evaluar lo que va a suceder mañana y en función a ello vamos a ver las estrategias. No podemos anticipar un paro indefinido, sería irresponsable", aseveró.

Bajas. Según explicó Villena, Pando, Beni, Potosí y Chuquisaca no acatarán el paro debido a "problemas internos y de comunicación", pero negó que eso signifique un debilitamiento de la medida.

Evo Morales. "Sospechosamente programan un paro para el 21 de agosto, pero algunos de esos dirigentes están engañando a los opositores ¿Qué es el 21 de agosto? Es el golpe de estado de Hugo Banzer; hacer paro el 21 de agosto es hacer homenaje al golpe de Banzer, a la dictadura y no a la democracia", expresó.

Crítica. El diputado opositor Wilson Santamaría, consideró "irresponsable" la decisión del Conade de anteponer el paro cívico en defensa del denominado '21F' a una campaña de recolección de ayuda para los afectados por los graves incendios en el departamento de Santa Cruz. "Si ya 4 departamentos, 5, han decidido no ser parte de la medida, para qué continuarla de forma irresponsable. Nosotros respetamos la decisión del Conade, hemos pedido a nuestra militancia en los puntos establecidos del bloqueo, pero hubiéramos preferido postergar una medida por solidaridad con Santa Cruz y para apoyar la recaudación de víveres y vituallas", dijo.

El Alto no acatará el paro de actividades

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, informó que esa urbe no acatará el paro cívico convocado para hoy, por sectores de la derecha debido a que la población no comparte ese tipo de medidas de presión, pues "trabaja y come al día". La autoridad edil dijo que la realidad de esa ciudad le lleva a tomar esa decisión frente a la convocatoria de paro de actividades impulsada por el Conade y grupos opositores al Gobierno del presidente Evo Morales. "Los alteños son personas que trabajan a diario para poder llevar el sustento a su hogar, entonces es importante enmarcar esta respuesta y la razón por la cual nosotros no estamos de acuerdo con los paros, porque los alteños trabajan y comen al día (...) no nos podemos dar el lujo de parar", aseveró Chapetón.