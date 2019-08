Palabras de Evo Morales

El paro cívico del 21 de agosto es el mejor homenaje a la dictadura de Banzer

"Hacer paro el 21 de agosto es un homenaje al golpe de Banzer, a la dictadura y no a la democracia", aseveró el Primer Mandatario.

Martes, 20 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: El presidente y candidato por el MAS, Evo Morales. Foto: Oxígeno

El presidente Evo Morales afirmó el martes que el paro cívico convocado para el 21 de agosto, en defensa del 21F, es “el mejor homenaje” a la dictadura del general Hugo Banzer Suárez (1971).

El jefe de Estado, en un acto en el que entregó equipos médicos en Sucre, dijo que “algunos militantes de la derecha boliviana se están dejando engañar con sus dirigentes", para homenajear la dictadura en lugar de conmemorar la democracia.

"Ellos dicen paro el 21 de agosto, pero es el mejor homenaje al general Banzer, al golpe de Estado de 1971, siento que algunos militantes de la derecha están siendo engañados por sus dirigentes, llevando un paro el 21 de agosto para hacer homenaje a la dictadura", puntualizó en su discurso.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los comités cívicos definieron realizar un paro cívico el 21 de agosto en defensa de los resultados del 21-F y para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, la medida se ve debilitada ya que Santa Cruz, Pando y Beni no acatarán la medida. Además, Tarija y Potosí aún analizan si paralizarán o no sus actividades.

"Algunos de sus dirigentes están engañando a los opositores ¿qué es 21 de agosto? Es el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, hacer paro el 21 de agosto es un homenaje al golpe de Banzer, a la dictadura y no a la democracia", insistió el Primer Mandatario.

El 21 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer derrocó al gobierno de Juan José Torres y asumió el cargo de presidente por siete años, su gobierno se caracterizó por la permanente violación de los derechos humanos y formó parte del Plan Cóndor. Banzer murió en 2002, a los 76 años, después de gobernar entre 1997 y 2001, tras vencer en elecciones democráticas. /Oxígeno