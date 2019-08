La Paz

Quispe implica a dirigente con presunto cobro a cambio de candidatura en el MAS

Martes, 20 de Agosto, 2019

El diputado Rafael Quispe difundió audios respecto a un presunto cobro de 30 mil dólares que haría el presidente de la Fejuve afín al MAS de El Alto, Juan Carlos Machaca, a cambio de candidatura con el partido azul.

El opositor pidió que el dirigente implicado responda si es cierto.

El primer audio que reveló Quispe es de una conversación telefónica, en el cual la mujer, que aparentemente pretendía ser candidata en la Circunscripción 12, revela que Machaca pretendía hacerle firmar un documento privado como si él le hubiese prestado 30 mil dólares.

Se escucha que la aspirante a candidata se quejó de ese documento porque no quería contraer una deuda, y peor que en el futuro aparezca contra sus hijos. Ella misma relata en la grabación que Machaca le dijo “no pasa nada”, pero no quiso dejarle fotocopiar el documento para que no sea publicado.

En otro audio revelado por Quispe, se escucha a la misma mujer en una reunión en la cual volvió a reiterar que se estaba cobrando 30 mil dólares a cambio de la candidatura.

El diputado dijo que también es alteño y que ya era un secreto a voces que algunos dirigentes cobran para candidaturas. Exigió que se acabe esa práctica. Recalcó su pedido de que el presidente de la Fejuve afín al MAS, Juan Carlos Machaca, responda públicamente sobre los audios. /Erbol

