Alcalde la pide Evo la rechaza

Visiones cruzadas acerca de la ayuda internacional

Peligros. La provisión de carne está en peligro, según el burgomaestre de San Ignacio.

Martes, 20 de Agosto, 2019

Ref. Fotografia: Bomberos. Colaboran en diversas tareas en Roboré. El gobierno descartó pedir ayuda internacional.

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, pidió ayer que el Gobierno central solicite ayuda internacional para sofocar los incendios en Santa Cruz, puesto que varios municipios son afectados. Sin embargo, el presidente Evo Morales descartó solicitar dicha ayuda y afirmó que "no es necesaria".

Magnitud. "Ahorita lo que pedimos es ayuda internacional para que nos pueda auxiliar, contratar aviones, el incendio es garrafal, es por todos lados; Santa Cruz está ardiendo, o también bombardear (las nubes) para provocar lluvia, porque no queda otra, ha rebasado el nivel municipal y el departamental. Necesitamos cisternas, helicópteros", afirmó Salces.

Explicó que San Ignacio de Velasco y la Chiquitanía aporta con el 30% a la carne al país y con 70% al departamento de Santa Cruz por lo que la productividad de la carne estaría en riesgo. Además, dijo que solo en ese municipio unas 3.000 familias son afectadas por la sequía.

"Lo más lamentables que aparte de los focos de incendio no tenemos agua, las represas de donde se provee agua más de 40.000 personas, tenemos más que para un mes y medio", aseguró.

Respuesta. "No es necesaria (la ayuda). Estamos preparados, saludo la solidaridad del pueblo boliviano, pero en este momento no es necesario. Mi temor es, y coincido con los comunarios, si el viento vuelve eso puede otra vez encenderse, pero también estamos preparados, yo recomendé el Ministro de Defensa alistar dos helicópteros si hubiera eso, por ahora no veo que sea importante cualquier cooperación o solidaridad internacional", afirmó Morales, en conferencia de prensa.

Tras sobrevolar la Chiquitanía, Morales aseguró que el incendio forestal de gran magnitud en el municipio de Roboré bajó en 70%; sin embargo, dijo que espera que los vientos no ocasionen que los focos activos se vuelvan a expandir. Por lo que dijo que se debe planificar la atención.

"Según pobladores y autoridades hoy (el incendio) ha bajado el 70%, hay algunos focos que he visto provisionalmente y donde el Súper Puma está trabajando, un helicóptero descargo 69 descargas de agua, 64.780 litros que descarga de una laguna", explicó. Resaltó que los focos de calor en San Ignacio y otros municipios son mucho menores que los de Roboré.

953 Mil hectáreas

de bosque, se han quemado en lo que va del año, según la ABT.

Asamblea cruceña gestiona más recursos

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, informó que se gestionan más recursos para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales en la Chiquitanía.

Salmón también aclaró que la Asamblea está en estado de alerta y a disposición del Ejecutivo de la Gobernación, para sesionar cualquier requerimiento presupuestario relacionado a las emergencias forestales.

Además, explicó que existe un equipo de la gobernación especializado en detectar focos de calor con un sistema satelital para alertar y atender de manera inmediata. /ANF

ABT advierte con cárcel a los autores de las quemas

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) admitió que, los incendios forestales arrasaron en solo cinco días en la Chiquitanía con 471 mil hectáreas de bosques, y en lo que va del año a nivel nacional la superficie afectada llega a 953 mil hectáreas. Advirtió que irá tras los responsables de las quemas que provocaron el estado de desastre.

"Vamos a trasladar brigadas coercitivas, la ABT, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía desplazará 60 funcionarios; vamos a investigar el origen de los fuegos, a cualquier pirómano quemador irresponsable que esté jugando con el fuego y poniendo en riesgo la vida de la gente y la biodiversidad de los bosques lo vamos a arrestarlos. Vamos a ir por ellos", dijo el director de la ABT, Cliver Rocha /ANF

