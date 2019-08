Contra la Ley de Movilidad Urbana

Protesta del transporte colapsó el tránsito en la ciudad

Demandas. Piden la abrogación del reglamento general de la Ley de Movilidad Urbana y el reglamento especial de Concesiones Administrativas para la implementación del BRT.

Martes, 20 de Agosto, 2019

Como lo anunció la dirigencia del transporte público, se realizó un paro parcializado, donde solo el 50% de los vehículos circularon prestando el servicio, todo esto en rechazo al reglamento de la ley de movilidad urbana. La movilización del sector generó caos y congestionamiento en la ciudad, principalmente sobre el segundo anillo, que fue tomado por una extensa caravana de buses.

Protesta. "No permitiremos que se haga negocio con el sector y con el servicio que hace más de 50 años venimos prestando. No admitiremos la privatización del transporte, ni que se nos despoje de nuestras fuentes de trabajo. No aceptaremos el plan de redistribución como lo llama la alcaldía, realmente no es un plan ordenado y completo. Hemos asistido a todas las mesas de trabajo con el municipio, pero ya agotamos todas las instancias, queremos que se anulen los dos decretos para sentarnos a dialogar", indicó Aldo Terrazas, ejecutivo del Sindicato de Transporte.

Postura de la Alcaldía. Jorge Landívar, secretario de gestión y coordinación institucional del municipio, afirmó que se llegó a un acuerdo con los dirigentes del transporte, por tal motivo no entienden las protestas, "Trabajamos con ellos y muchos sectores del transporte, no es correcto lo que está haciendo, buscan desinformar a la población. El proyecto es irreversible, no vamos a permitir mas inconvenientes a la población, sabemos que habrán marchas, por ello pediremos a la policía que actúen como manda la Constitución, donde el libre transito no puede ser impedido por nadie, no descartamos demandas", aseguró Landívar.

Aprobación de reglamentos. El pasado 9 de agosto, el alcalde Percy Fernández aprobó dos Decretos Municipales para el Reglamento General de la Ley de Movilidad Urbana N° 022/019 y el Reglamento Especial de Concesiones Administrativas Municipales para el Servicio de Transporte (BTR) 023/019, que regula la normativa de los vehículos del transporte público, con el objetivo de tener un mejor Sistema de Transporte Público en la ciudad. Con la ley ya aprobada continuarían con la parte operativa sobre la reubicación de las líneas que se encuentran sobrepuestas y generan caos vehicular.

50 Por ciento

de los micros en la ciudad suspendieron el servicio hasta el medio día.

Allison Cuéllar eldía@eldia.com.bo